El CB Breogán tiene "que informar como fan todos os clubes"

El informador COPE y accionista cree que "Este oscurantismo non beneficia nada a relación do clube coa sua afición" y "a afición ten que saber" y también los accionistas deben de ser "partícipes da propiedade do club", un cosa es la "privacidade das persoas" pero otra cosa es saber "plazos de recuperación u operaciones" de los distintos jugadores como en el caso de Diouf.

Se precisa que el club breoganista "sea máis comunicativo e máis participativo coa afición" más allá de "nos momentos doces".

SIN PRESIDENTE Y SIN COMUNICACIÓN

Dani cuenta que "fai un mes que houbo xunta xeral de accionistas" donde se dijo que habría "unha próxima reunión para informar de quén ía ser presidente". A día de hoy, asevera Santiso, no se sabe nada sólo que "o Director Xeral, sin presidente ao frente, entendo que é a persoa que ten todo o poder", refiriéndose a Tito Díaz, hombre que "non da a cara tampouco" y del que se echa en falta "unha rolda de prensa e diga cál é a situación" del club sobre cuestiones como: "si el Breogán va a hacer cambios en la plantilla o no, los lesionados están o no están, cuál es la intención de los accionista mayoritarios de aquí en adelante o si ¿Vamos a tratar de salvar a categoría ou vamos a ver que pase o que queira e si descendemos descendemos?", sigue preguntándose Dani Santiso -y también otros muchos seguidores breoganistas-. En este momento todo son incógnitas y la callada es la respuesta.