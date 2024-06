Si bebes no cabalgues: dos jinetes multados por montar ebrios a caballo en una zona peatonal de Lugo

Si bebes no cabalgues. Es una adaptación un tanto particular de aquel lema de una campaña de la Dirección General de Tráfico (DGT) de mediados de los años 80, con Stevie Wonder como protagonista.

El lema de esa iniciativa, realmente osada y novedosa en aquellos días, no está mal traído a este 2024. Dos jinetes fueron multados este fin de semana, que coincidía con la celebración del Arde Lucus -la Fiesta de Interés Turístico Internacional que evoca el pasado romano de la ciudad-, por cabalgar por una zona peatonal de Lugo con síntomas claros de "embriaguez".

Según la información facilitada por la Policía Local, los hechos sucedieron en la Rúa Nova, en pleno corazón del casco histórico de la ciudad de Lugo. Agentes que realizaban laboras de vigilancia y prevención de la delincuencia se percataron de que dos jinetes que iban a caballo por esa calle "presentaban signos claros de embriaguez".

Por ello, ambos fueron requeridos por los policías para ser sometidos al correspondiente control de alcoholemia. Uno de ellos aceptó y dio un resultado positivo de 0,42 miligramos de alcohol por litro de aire aspirado, mientras que el segundo se negó, por lo que fue sancionado con una multa de 1.000 euros.

Además, ambos fueron denunciados por montar a caballo en una zona reservada para uso peatonal.





Medicinae romanorum

Durante este fin de semana de fiesta, los agentes interceptaron a cinco conductores que fueron imputados por delitos contra la seguridad del tráfico, por alcoholemias positivas o por conducir sin carné.

En los controles de alcoholemia realizados en diferentes puntos de la ciudad, otros catorce conductores fueron denunciados por vía administrativa tras superar la tasa de alcohol permitida y otro más por consumo cocaína.

También fue multado el usuario de un patinete eléctrico que duplicó la tasa de alcohol permitida.