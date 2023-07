La Audiencia de Lugo absuelve a un acusado de traficar con cocaína

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo ha absuelto de un delito contra la salud pública a un hombre que viajaba como copiloto en junio de 2021 por la Rolda da Muralla, en la capital lucense, y que portaba cocaína, tal y como comprobaron los agentes de la Policía Nacional que dieron el alto al vehículo.

El tribunal explica, en la sentencia, que no considera acreditado que el acusado hubiese adquirido la droga para vendérsela al hombre que conducía el coche, quien también portaba cocaína, ni tampoco a terceras personas para su consumo.

Además, destaca que cuando sucedieron los hechos el acusado era consumidor habitual de cocaína.

“A pesar de que llevaba la droga escondida, que es un dato a tener en cuenta, lo cierto es que no le constan condenas previas por tráfico de drogas y no se ha podido acreditar que el destino de la droga no fuese el autoconsumo, estando como está acreditada la condición de consumidor del acusado al tiempo de los hechos”, concluye el tribunal en la sentencia.