Un viticultor afectado por el gran incendio de la Ribeira Sacra: "Si no hubo pérdidas humanas fue porque existen los milagros"

David Álvarez, que aún está asimilando lo sucedido, lamenta "que no se les hiciera más caso a los que conocen el terreno" y señala que "no ardieron más casas por la ayuda de los vecinos que nos quedamos"