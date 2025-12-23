Vilalba avanza en la reforma de la Casa do Concello con una inversión de más de 1,1 millones de euros

La actuación se centra en la mejora de la eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad del edificio municipal, convirtiéndolo en un espacio más moderno y adecuado a las necesidades del siglo XXI. La alcaldesa de Vilalba, Marta Rouco, ha resaltado la importancia de esta reforma, que marcará “un antes y un después para la Casa do Concello” tanto en términos de sostenibilidad como de atención al vecindario. Mejoras Sostenibles y Eficientes

Entre las principales mejoras que se están llevando a cabo destaca la instalación de un sistema de generación eléctrica mediante placas solares fotovoltaicas, con cerca de 50 paneles que cubrirán la totalidad de la demanda energética del edificio. Además, se ha procedido a la renovación de la iluminación interior con tecnología LED y a la mejora de la iluminación natural en el interior de las instalaciones. También se está llevando a cabo una reforma integral de la envolvente del edificio, con una nueva fachada trasventilada y una cubierta renovada con zinc.

Estas mejoras permitirán que el inmueble sea un edificio casi autosuficiente en términos energéticos, reduciendo significativamente los costes de mantenimiento y generando un ahorro considerable para las arcas municipales.

Accesibilidad Mejorada para Todos los Ciudadanos

En cuanto a la accesibilidad, el proyecto también incluye importantes adaptaciones para garantizar que el edificio sea completamente accesible para todas las personas. Entre estas medidas destaca la instalación de un sistema de ‘Wayfinding’ guiado por colores para mejorar la accesibilidad cognitiva, la adaptación de los baños para personas con movilidad reducida y el refuerzo de la barrera acústica en las oficinas. Además, se ha ajustado la distribución interior del edificio para hacerlo más cómodo y funcional para la ciudadanía.

Un Ejemplo de Colaboración Institucional

Durante la visita, Pedro Blanco, delegado del Gobierno en Galicia, destacó que esta reforma es un claro ejemplo de cómo las villas gallegas se benefician de la colaboración con el Gobierno de España para mejorar sus infraestructuras. “La reforma de la Casa del Ayuntamiento es un proyecto que mejora la calidad de vida de los vecinos de Vilalba, un trabajo que ha sido posible gracias a la colaboración con el Gobierno de España y al esfuerzo del Concello”, señaló Blanco.

Por su parte, Marta Rouco agradeció el apoyo recibido, subrayando que esta obra no solo moderniza un edificio emblemático, sino que también hace que el Ayuntamiento esté mejor preparado para el futuro, ofreciendo un servicio más eficiente y accesible a los ciudadanos.