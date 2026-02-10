COPE
Podcasts
Esports COPE
Esports COPE

La imagen del día de Manolo Oliveros: "Otro gol de Laporta"

Manolo Oliveros analiza el primer día de Laporta como expresidente y candidato a la reelección.

Manolo Oliveros La imagen del día
00:00
Descargar

LA IMAGEN DEL DIA | 10 FEBRERO 2026 | MANOLO OLIVEROS

Manuel Oliveros

Barcelona - Publicado el - Actualizado

1 min lectura1:50 min escucha

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

4:00H | 10 FEB 2026 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking