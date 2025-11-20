COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Montse Valcárcel, deputada do BNG:"É necesario que as vítimas de violencia de xénero se sintan protexidas polas administracións"

A formación nacionalista denunciou o crecente retroceso na loita contra a violencia de xénero, subliñando a falta de compromiso de certos sectores políticos coa erradicación desta lacra social. En vésperas do 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, O BNG reivindica unha resposta máis contundente por parte das institucións e lembra a urxencia de garantir dereitos e recursos para as vítimas. 

Montse Valcárcel en COPE Lugo
00:00
Descargar

Montse Valcárcel, deputada do BNG:"É necesario que a vítimas de violencia de xénero se sintan protexidas polas administracións"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura7:35 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 20 NOV 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking