Montse Valcárcel, deputada do BNG:"É necesario que as vítimas de violencia de xénero se sintan protexidas polas administracións"
A formación nacionalista denunciou o crecente retroceso na loita contra a violencia de xénero, subliñando a falta de compromiso de certos sectores políticos coa erradicación desta lacra social. En vésperas do 25N, Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, O BNG reivindica unha resposta máis contundente por parte das institucións e lembra a urxencia de garantir dereitos e recursos para as vítimas.
Lugo - Publicado el
1 min lectura7:35 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
"Tuvimos el privilegio de ser testigos de uno de los momentos históricos de España: moría un régimen, pero no nacía inmediatamente la libertad"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h