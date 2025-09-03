COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Montse Valcárcel, deputada do BNG: "Dicir que só arderon matorrais e pedras é un desprezo ao noso territorio"

A parlamentaria nacionalista criticou duramente a xestión da Xunta de Galicia durante a vaga de incendios forestais e afondou nas medidas presentadas polo BNG para afrontar os lumes e evitar que se repita unha situación similar  

Montse Valcarcel
00:00
Descargar

Montse Valcárcel, deputada do BNG: "Dicir que só arderon matorrais e pedras é un desprezo ao noso territorio"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00H | 2 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking