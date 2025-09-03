Montse Valcárcel, deputada do BNG: "Dicir que só arderon matorrais e pedras é un desprezo ao noso territorio"
A parlamentaria nacionalista criticou duramente a xestión da Xunta de Galicia durante a vaga de incendios forestais e afondou nas medidas presentadas polo BNG para afrontar os lumes e evitar que se repita unha situación similar
Lugo - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
"¿Tarde o temprano se va a hacer la fotografía de Sánchez con Puigdemont? Pues no tengan ustedes ninguna duda”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h