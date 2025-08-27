COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Marta Rouco: "Dende o Concello apostamos polas agrupacións de Vilalba á hora de elaborar o programa das festas"

A área de Cultura, que dirixe Vilalba Aberta,  volveu este ano a retomar a organización das patronáis de San Ramón e Santa María, nas que tamén se está a implicar especialmente a alcaldesa do municipio

MARTA ROUCO
00:00
Descargar

Marta Rouco: "Dende o Concello apostamos polas agrupacións de Vilalba á hora de elaborar o programa das festas"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00H | 27 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking