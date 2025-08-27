Marta Rouco: "Dende o Concello apostamos polas agrupacións de Vilalba á hora de elaborar o programa das festas"

A área de Cultura, que dirixe Vilalba Aberta, volveu este ano a retomar a organización das patronáis de San Ramón e Santa María, nas que tamén se está a implicar especialmente a alcaldesa do municipio