Marisa Gallero, escritora: "José Fernández López fue un visionario para su época"
La periodista estará este viernes en el Museo Provincial de Lugo para presentar la biografía del fundador de Zeltia, Transfesa y Pescanova, el empresario gallego que transformó la industria española con su audacia y espíritu innovador
Lugo - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
“Hoy se ha suspendido el pleno del Congreso para que los diputados catalanes puedan ir a la diada nacional, privilegio que no tienen los asturianos ni nadie”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h