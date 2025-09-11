COPE
Marisa Gallero, escritora: "José Fernández López fue un visionario para su época"

La periodista estará este viernes en el Museo Provincial de Lugo para presentar la biografía del fundador de Zeltia, Transfesa y Pescanova, el empresario gallego que transformó la industria española con su audacia y espíritu innovador

MARISA GALLERO
Carmen Hermida

