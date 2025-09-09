COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Maite Ferreiro, concelleira de Cultura en Lugo: "Queremos dar a oportunidade ás mulleres para que sexan pregoeiras do San Froilán"

A xornalista Cristina Lombao sexa a pregoeira desta edición das festas, "como recoñecemento a unha das voces máis relevantes da historia da radio en Galicia", mentres que a ofrenda a Rosalía correrá a cargo da música Branca Villares, "unha muller que traballa na recuperación da música tradicional, especialmente de Lugo".

Maite Ferreiro
00:00
Descargar

Maite Ferreiro, concelleira de Cultura en Lugo: "Queremos dar a oportunidade ás mulleres para que sexan pregoeiras do San Froilán"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 9 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking