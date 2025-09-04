COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Máis de 200 nenos e nenas de 0 a 3 anos comezaron o novo curso nas Escolas Infantís xestionadas polo concello de Lugo

A concelleira de Educación e Difusión do Coñecemento, Iria Buíde, afirmou que o seu departamento destina cada ano 1,5 millóns de euros a este servizo que "é competencia da Xunta de Galicia polo que son eles os que deberían de asumilo"

IRIA BUIDE
00:00
Descargar

Más de 200 nenos e nenas de 0 a 3 anos comezaron o novo curso nas Escolas Infantís xestionadas polo concello de Lugo

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 4 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking