Lugo deseña a súa "nova mobilidade" cun proceso participativo para transformar o bus urbano
O Concello recolle propostas veciñais para crear un servizo de transporte máis acorde ás necesidades actuais, coincidindo co fin do contrato vixente
Lugo - Publicado el
2 min lectura14:03 min escucha
O Concello de Lugo iniciou un proceso para deseñar a nova mobilidade da cidade, centrado na creación dun servizo de bus urbano máis acorde ás necesidades da veciñanza. O actual contrato, que remata en xuño, data de 2011 e conta con limitacións de quilómetros que impiden mellorar o servizo, segundo explicou o tenente de alcalde, Rubén Arroxo. O obxectivo é aumentar o número de usuarios e que as liñas sexan "o máis acordes posible á súa vida".
Un modelo baseado na participación veciñal
Para definir as novas liñas, o goberno local puxo en marcha un proceso participativo que inclúe xuntanzas nos barrios e a recollida de suxestións a través do correo electrónico mobilidade@lugo.gal, que xa recibiu máis de 100 propostas. Arroxo subliñou que, aínda que "un bus non é un taxi", búscase que o servizo sexa o máis parecido posible. Celebraranse asembleas en centros sociais como os de Fontiñas, Quiroga Ballesteros, A Piringalla e Fingoi.
Un bus non é un taxi, nunca vai poder ser"
Tenente de alcalde do Concello de Lugo
Outras actuacións na cidade
Aproveitando a mellora do tempo, o Concello tamén está a executar obras de renovación do asfalto en varias rúas danadas polo "inverno moi duro". Unha das primeiras intervencións estase a realizar na Rúa da Agricultura, no Polígono do Ceao, e nos vindeiros días "as máquinas de asfalto veranse por máis sitios da cidade", asegurou Rubén Arroxo.
No eido do transporte, o grupo municipal nacionalista levará ao próximo pleno unha moción para reclamar á Xunta de Galicia unha mellora do servizo de transporte interurbano. A petición céntrase en parroquias como O Veral, Santa María Alta ou Piúgos, que dependen das liñas autonómicas e teñen unha cobertura que o tenente de alcalde considera insuficiente.
Prioridade á seguridade nas contornas escolares
A seguridade viaria nas contornas escolares é outra das prioridades do goberno local. Tras actuar nos colexios Luis Pimentel, Rosalía de Castro e As Mercedes, prevense intervencións nos colexios Anexa e Illa Verde para ampliar beirarrúas e crear espazos máis seguros.
Para nós isto foi unha prioridade: que os nenos e nenas en Lugo poidan camiñar con seguridade"
Tenente de alcalde do Concello de Lugo
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.