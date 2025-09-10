Una fiesta a la que "hay que echarle huevos": se necesitan unos 2.200 además de 1.400 chorizos
Los vecinos de la parroquia de Ribeiras do Lea en Castro de Rei organiza este sábado la 'III Festa dos Ovos Rotos con Chourizo', que incluye una Master Class sobre el plato protagonista, impartida por miembros de la Asociación de Cocineros de Lugo. Antes de la comida popular prevista, habrá una exhibición de cocina y una degustación gratuita de más de 700 tapas elaboradas con huevo y chorizo entre muchas otras actividades.
Lugo - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
“Begoña Gómez declara como investigada por un presunto delito de malversación a cuenta del enchufe de su amiga Cristina Álvarez como asesora de Moncloa”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h