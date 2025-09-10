COPE
Una fiesta a la que "hay que echarle huevos": se necesitan unos 2.200 además de 1.400 chorizos

Los vecinos de la parroquia de Ribeiras do Lea en Castro de Rei organiza este sábado la 'III Festa dos Ovos Rotos con Chourizo', que incluye una Master Class sobre el plato protagonista, impartida por miembros de la Asociación de Cocineros de Lugo. Antes de la comida popular prevista,  habrá una exhibición de cocina y una degustación gratuita de más de 700 tapas elaboradas con huevo y chorizo entre muchas otras actividades.

Festa dos Ovos Rotos con Chourizo
Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

