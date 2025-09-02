Entrenamiento para el cuerpo y la mente en Friol
Arranca el curso para los mayores que participan en el programa Activa-mente que promueven el concello y Afalu, la Asociación de Familias de enfermos de Alzheimer y otras Demencias Degenerativas, que tiene como objetivo mejorar el bienestar físico y mental de los asistentes
Lugo
1 min lectura
