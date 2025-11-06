Cope Lugo emitió un programa especial con motivo del homenaje y del décimo aniversario del fallecimiento de Cacharro Pardo
COPE Lugo emitió este 5 de noviembre un programa especial con motivo del homenaje y del décimo aniversario del fallecimiento de Francisco Cacharro Pardo. Además de Xulio Xiz, organizador de este acto en memoria del expresidente de la Diputación de Lugo, participaron la presidenta provincial del Partido Popular, Elena Candia, y el responsable local del partido, Ramón Carballo. Entre los invitados al programa, que conducía Carmen Hermida, también estuvo el hijo de Cacharro Pardo, Francisco Cacharro Gosende, así como otras muchas personas que trataron al político a lo largo de su dilatada trayectoria, como Ángel Trabada, Manuela López Besteiro, José María García Leira, Carlos Herrero, Juan Carlos Armesto, Luis Latorre o Ramón Arias, entre otros.
Lugo - Publicado el
1 min lectura35:00 min escucha
