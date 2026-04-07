A Candeloria echa el telón: el festival que puso a Lugo en el mapa se despide en su mejor momento

El festival A Candeloria se despide definitivamente tras doce años de historia. Este sábado 11 de abril, el Pazo de Feiras e Congresos de Lugo acogerá 'O último berro', una edición final que promete ser la más intensa y que pone fin a una era que convirtió al evento en un referente de la música alternativa en Galicia.

Un adiós voluntario en la cima

Manu Fernández, organizador del festival, ha explicado que la decisión de terminar no responde a una razón de peso concreta, sino al deseo de que el festival acabe bien y en su mayor momento de esplendor. 'No hay una una razón de peso', asegura, 'queríamos que acabara bien, en su mayor momento'. Fue una decisión muy meditada y difícil, según confiesa.

Estamos muy tristes por acabar, pero muy, muy, muy contentos por acabar de esta manera" Manu Fernández Organizador del festival

El sentimiento dentro de la organización es 'muy confuso', una mezcla de tristeza y alegría. 'Estamos muy tristes por acabar, pero muy, muy, muy contentos por acabar de esta manera, con un cartel repleto de caras conocidas y amistades', afirma Fernández, agradecido por el camino recorrido durante los últimos catorce años de trabajo.

El legado de una generación

A Candeloria nació en 2013 de la mano de 'dos descerebrados de 20 años', como recuerda su creador, sin imaginar la repercusión que alcanzaría. Fernández reflexiona sobre cómo esa 'inconsciencia' inicial les llevó a hacer cosas que de otra manera no habrían hecho, consolidando un proyecto que ha marcado a toda una generación de amantes del punk, el rock y el rap en el noroeste.

A lo largo de más de una década, por sus escenarios han pasado bandas míticas del panorama gallego y estatal como Soziedad Alkoholika, La Polla Records, GBH, Diplomáticos de Monte Alto o Terbutalina. Aunque el mayor reto siempre fue la financiación, una 'montaña rusa brutal' cada año, el orgullo por lo conseguido supera cualquier dificultad.

Mirando para atrás es un auténtico orgullo y algo totalmente impensable cuando empezamos" Manu Fernández Organizador del festival

'O último berro': una noche para la historia

La edición final contará con un cartel a la altura, con bandas como Boikot, Juantxo Skalari, Dakidarría o Arrythmia. 'Mirando para atrás es un auténtético orgullo y algo totalmente impensable cuando empezamos', confiesa Fernández, quien promete que, aunque no tienen pirotecnia, habrá 'muchas sorpresas' y momentos para 'echar la lagrimilla'.

Aunque el organizador ya tiene nuevos proyectos musicales en mente, asegura que el final de A Candeloria es definitivo al '99,9 por ciento'. 'El formato Candeloria muere aquí', sentencia, mientras anima a los últimos rezagados a comprar las pocas entradas que quedan para una despedida que ya es historia de la música en Lugo.