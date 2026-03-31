Arroxo niega la caída de usuarios del bus en Lugo y acusa al PP de confundir la recaudación con una subvención

El primer teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, ha salido al paso de las críticas de la portavoz del PP, Elena Candia, sobre el uso del autobús urbano. Arroxo ha negado una bajada en el número de viajeros y ha asegurado que las cifras, por el contrario, siguen batiendo récords en la ciudad.

El responsable de Movilidad ha aclarado que Candia confundió los datos al basar sus críticas en una cifra de 175.000 euros, que corresponde a una subvención del ministerio y no a los ingresos por la venta de billetes. Según Arroxo, la portavoz popular dio un dato que no tenía nada que ver, bien por error o por mala intención.

Es como si vamos a la compra y confundimos 4 euros con 40 euros" Rubén Arroxo Teniente de Alcalde del concello de Lugo

Arroxo ha ilustrado el error con una analogía: "Es como si vamos a la compra y confundimos 4 euros con 40 euros". Ha añadido que una recaudación de 175.000 euros podría corresponder a un mes, no a un año, y ha reafirmado que el servicio sigue una tendencia al alza. Además, ha recordado que el ayuntamiento prepara un nuevo contrato para ampliar las líneas y kilómetros del servicio.

Seguridad y nuevos aparcamientos

En otro orden de cosas, el área de Movilidad ha finalizado recientemente una actuación de mejora de la seguridad vial en el entorno del colegio de As Mercedes, en la Rúa Montirón, donde se ha ensanchado la acera. Arroxo ha anunciado que se realizarán intervenciones similares en los colegios Anexa e Illa Verde, continuando con la línea de crear entornos escolares seguros.

Asimismo, se han habilitado 13 nuevas zonas de aparcamiento para motos en la ciudad. Estas plazas se sitúan a menudo antes de los pasos de peatones para mejorar la visibilidad, aprovechando espacios donde no cabía un coche.

Lugo, epicentro del eclipse del 12 de agosto

Lugo se prepara para ser un epicentro a nivel mundial para la observación del eclipse solar total del próximo 12 de agosto. El teniente de alcalde ha destacado que la ciudad es uno de los pocos lugares del mundo donde el fenómeno se podrá ver en su totalidad y en condiciones óptimas, lo que atraerá a miles de visitantes.

Lugo va a salir en las televisiones de todo el mundo" Rubén Arroxo Teniente de Alcalde del concello de Lugo

Cedida Lugo, epicentro del eclipse del 12 de agosto

El evento convertirá a la ciudad en un punto de "peregrinación", según Arroxo, que espera una ocupación hotelera completa. "Lugo va a salir en las televisiones de todo el mundo", ha afirmado, destacando la oportunidad de promocionar la muralla romana. El Ayuntamiento, en colaboración con la Universidade de Santiago y Caixa Rural Galega, organizará actividades y proporcionará telescopios y gafas de protección para una observación segura.