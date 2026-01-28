Ameijide denuncia que Tomé sigue gobernando en la sombra la Diputación de Lugo

El grupo provincial del Partido Popular ha valorado el papel de la nueva presidenta de la Diputación de Lugo, Carmela López, asegurando que su llegada no ha supuesto un cambio real. Según el portavoz popular, Antonio Ameijide, la presidenta “desaprovechó” la oportunidad de diferenciarse del “PSOE caduco” de su antecesor, José Tomé.

Ameijide ha afirmado que López “demostró que simplemente está como imagen de una nueva presidencia, pero que en la realidad el PSOE, el BNG, equipo de gobierno sigue siendo lo mismo”. Sostiene que todo sigue “controlado por la misma persona que es José Tomé”, algo que, en su opinión, quedó retratado en el primer pleno del año.

Un mandato continuista

Para los populares, la gestión actual es “más de lo mismo en todos los temas, en todos los aspectos, en todos los planteamientos”. Ameijide denuncia que la nueva presidenta sigue aplicando el “sectarismo como manera de entender el gobierno” y mantiene la idea de que debe haber “vecinos de primera y de segunda”.

Carmela es la presidenta que realmente va a salir en las fotos en la Diputación Provincial" Antonio Ameijide Portavoz del PP provincial

El portavoz popular ha sido contundente en su análisis, señalando que lo único que existe es “una nueva sede del despacho de presidencia”. Ameijide ha expresado su deseo de que López “ejerciese como presidenta”, pero lamenta que la realidad sea otra. “Carmela es la presidenta que realmente va a salir en las fotos en la Diputación Provincial”, ha criticado.

Según ha declarado, “lo único que hay de cierto en todo este cambio de cromos es que José Tomé sigue siendo el presidente en la sombra”. Ameijide describe gráficamente la situación afirmando que Tomé “cambió simplemente el despacho del Palacio de San Marcos al bar de enfrente”, donde, asegura, se le puede ver “despachar a diario con funcionarios y con miembros del equipo de gobierno provincial”.