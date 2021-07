Santi Tarrío, sobre Tokio: "Son oportunidades que pasan una vez, ganártela y que no te dejen ir es frustrante"

Santi Tarrío era el primer suplente español según el ranking olímpico, pero no ha podido ser el sustituto de Jon Rahm en los Juegos de Tokio porque no fue incluido en la prelista de la RFEG en el mes de marzo. El golfista gallego está dolido y frustrado por no poder disfrutar de esta experiencia que se había ganado. "Se ha puesto en contacto mi manager con la Federación Española y es donde le han dicho que había habido un error en la preinscripción y no estaba apuntado y no me iban a dejar viajar a Tokio porque, sin estar en esa lista, no te dan la acreditación para poder entrar en la burbuja. Ha sido un palo duro. Primero no contaba con ir a Tokio, después me he hecho ilusiones y al final me las han vuelto a quitar. Una oportunidad única en la vida y tanto para mi equipo como para mí, sería algo espectacular poder estar en Tokio, pero no es así y toda asumirlo, pasar página y volveremos fuertes", explica en la entrevista concedida a Deportes Cope Galicia.

El golfista de Touro, que entre otros campos entrena habitualmente en Val de Rois, analiza también el grave error cometido por la Real Federación Española de Golf. "No lo han previsto. Han dado cinco nombres que creían que eran más que suficientes para esas dos plazas, pero con la renuncia de Sergio García y Rafa Cabrera, y el postiivo de Jon Rahm no fue suficiente. Yo creo que en el ranking mundial hay grandes variaciones en poco tiempo, con una victoria escalas muchos puestos y deberían haber incluido muchos más nombres. Son oportunidaes que te pasan una vez en la vida y ganártela por derechos propios y que no te dejen ir es frustrante", señala.

En un comunicado, la RFEG ha explicado lo sucedido de la siguiente forma: "Desde la federación española se apunta a que, aunque es cierto que por los rankings de la internacional, Tarrío es el que debería tener la plaza, su nombre no fue añadido en la lista que en marzo tuvo que dar la Española al COI para que se sometiesen a la vigilancia del programa Adams (el que tiene localizados a los deportistas para controles de antidopaje) y otros asuntos. La formidable primavera de Tarrío, y también de Otaegui, hizo que ambos superasen a Campillo en la clasificación y de ahí el problema planteado. Al gallego nunca se le ofreció entrar en la lista".