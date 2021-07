Alba González: “Me gustaría llegar a ser la mejor en el golf”

La joven golfista Alba González, de 15 años, acaba de regresar de Francia, donde ha participado en su primer torneo internacional. Quedó decimosegunda en el Grand Prix de Landes y terminó muy satisfecha con la experiencia. “Este año me ha ido bien. He conseguido objetivos que tenía muy trabajados. Hice buen año en los campeonatos de España y en todos los que puntuaban para poder entrar en los equipos. Me convocaron para un entrenamiento con la Española y a este torneo me llevó la Española. He quedado en el puesto número doce y contenta. El primer día me fue bastante mal, pero conseguí aguantar el resultado hasta el último día y al final me fue bastante bien. Para ser mi primer torneo internacional, muy contenta la verdad. Ha sido una experiencia superbonita”, asegura.

Alba es socia y entrena en el Golf Balneario de Mondariz y participó en su primer torneo con solamente siete años. “Mi primer torneo fue a los siete años, pero yo empecé a jugar más o menos a los cinco o así y fue por mi padre porque él jugaba al golf y desde pequeñita me llevaba a los campos y un día le dije que quería probar y, desde aquel día, decidí que eso era lo que quería hacer”, recuerda.

Esta joven jugadora gallega disfruta al máximo con el deporte del green y su sueño es llegar a ser la número 1. “Me gustaría llegar a ser la mejor en el golf. Este año mi objetivo era pasar todos los cortes y lo he conseguido y, además de eso, he logrado quedar en puestos que no me esperaba. Ahora me gustaría mucho ganar un campeonato de España”, declara Alba González, que en el próximo año volverá a disputar los campeonatos Sub 16, Sub 18 y Absoluto de España.