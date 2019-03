La Xunta prohíbe las quemas agrícolas y forestales hasta nuevo aviso

La Xunta suspende desde este lunes las quemas de restos agrícolas y forestales. Ese tipo de actividades, por lo tanto, quedan prohibidas hasta nuevo aviso, incluso las que estuviesen autorizadas con anterioridad, según informa la consellería de Medio Rural en un comunicado.

La situación meteorológica recomienda tener la máxima precaución, toda esta semana se esperan cielos depejados con viento del Noreste y temperaturas que en el Sur de Galicia superan ampliamente los 20 grados. En localidades de Ourense, como Leiro, se han alcanzado este fin de semana los 28 grados.

Lembramos que dende hoxe, luns 25 de marzo, e ata novo aviso están prohibidas as queimas de restos agrícolas e forestais en Galicia. Quedan tamén suspendidas as comunicacións e autorizacións concedidas con anterioridade.

Además Medio Rural de la Xunta pide colaboración a los ciudadanos, para que se extremen las precauciones y denuncien cualquier actividad irregular que detecten. Recuerdan, además, que está habilitado el número de teléfono 085 para comunicar cualquier hecho del que tengan conocimiento.

INCENDIOS EL FIN DE SEMANA

Los servicios de lucha contra el fuego lograban controlar esta mañana el incendio que se registró este domingo en Muros, en la provincia de Lugo. Es un incendio de cierta entidad, que afecta a unas 75 hectáreas de monte raso.

No es el único que se ha registrado estas últimas horas. Están bajo control también los que han afectado a los municipios de Chandrexa de Queixa y Vilariño de Conso.

CONTROLADO o lume do concello lugués de Muras, parroquia do Burgo. Segundo as últimas estimacións, a superficie afectada é de 75 hectáreas de monte raso. #IFOBurgoMuras.