¿Vuelve el coronavirus? Repunte de casos en Galicia

180 personas permanecen ingresadas en Galicia por coronavirus, tres de ellas en las Unidades de Cuidados Intensivos. Sí, Galicia registra un repunte de casos, pero las autoridades sanitarias de la comunidad apelan a la calma… No hay tensiones en el sistema sanitario. Aunque los casos vayan in crescendo, no hay motivos ahora para la alarma.

En la calle, no preocupa este incremento, pero sí hay gente más que preparada y concienciada. También quien tiene en casa los famosos test de antígenos, aunque reconoce que le han caducado, o quien muestra una mascarilla en su bolsillo aún hoy: "No es algo que me preocupe. Me preocupa que seguramente estamos llevando un estilo de vida que nos está bajando las defensas y que tratamos el planeta de una manera que reaparecen virus o aparecen nuevos". Opina una joven compostelana. Una mujer mayor nos cuenta que ella y su marido ya lo pasaron como una gripe, pero sigue con mascarillas a mano "sobre todo por mi hijo que vive en Madrid y él sí lo pasó muchas veces, allí hay más contacto, el metro..."

Otro vecino de Santiago insiste: "Esto no va a desaparecer, vino para quedarse".

LOS EXPERTOS AVISAN: "HAY QUE ACOSTUMBRARSE"

El área sanitaria de Lugo va a la cabeza en número de casos. Rafael Montes, el director asistencial del SERGAS aquí, en Lugo inisiste en la vigilancia de la evolución de contagios: "Hay un alto porcentaje de positividad y se hacen muchas menos que en época de pandemia. Esto quiere decir que hay una alta transmisión elevada a nivel comunitario que termina repercutiendo en los pacientes vulnerables. Estamos más bien vigilante, la situación no es preocupante".

Los expertos han percibido ya desde hace meses cambios en el virus, con sub linajes más transmisibles, pero en la mayoría de casos los síntomas son molestias semejantes a la gripe. Aunque las repercusiones más graves se dan en personas que no se hayan vacunado. No hay necesidad de tomar medidas extraordinarias y las residencias en Galicia funcionan con total normalidad, aunque monitorizando la situación. El catedrático de Medicina Preventiva, Juan Gestal, asegura que tenemos que acostumbrarnos: "Hay que acostumbrarse. Yo espero que cada vez sea menos. Es un virus que no se ha marchado, ha pasado de ser pandémico a endémico".