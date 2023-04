Visitamos a Casa de la Troya, no 30 aniversario da apertura do Museo en Santiago

A pensión recreada con todo detalle na novela de Pérez Lugín volveu abrir as súas portas esta Semana Santa en Santiago. Ata o domingo pódese visitar, de 11:00 a 14.00 e de 16:00 a 20:00 o Museo Casa de la Troya, que en maio reabrirá xa para a tempada de verán.

Benigno Amor, director da institución, guiou este Xoves Santo a Cope Santiago nesta viaxe no tempo que permite facer o Museo, a un Santiago de dous séculos atrás, no que apenas vivían 30.000 persoas, boa parte delas, na zona histórica onde está enclavada a "pensión" na que non falta detalle.

O forte vencello coa tuna está presente en todo o percorrido, pero calquera dúbida esvaece ao entrar no soto do inmoble, onde estarían antano se cadra os cortellos, reconvertido agora nun auténtico santuario que atesoura becas de formacións musicais chegadas de todos os rincóns do mundo, mesmo de Asia. Amor explícanos que hai truco: foron españois os que prenderon alí a semente da tuna.

Detalles e anécdotas, na conversa con Cope Santiago