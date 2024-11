Una vecina de Noia gana un premio de 200 euros y no puede creer lo que pasa cuando va a recogerlo

Le duraron en la cartera apenas una hora: fue lo que tardó en gastar su premio Carmen, la vecina de Noia ganadora de la tarjeta prepago de 1.000 euros de la campaña "Merca no teu comercio" de la Federación Galega de Comercio.

Tenía que cumplir algunos requisitos, eso sí: gastar al menos 100 euros en cinco comercios distintos de los adheridos a la campaña, y en una única jornada de compras. Por su horario laboral, Carmen sólo puede plantearse salir de tiendas por la tarde, así que, a priori, podría parecer que la cosa se complicaba... pero no.

"Estoy preparando una casa para mudarme en breve, así que tenía una lista muy grande de cosas que necesitaba". En el nuevo hogar de Carmen habrá, entre otras cosas, a estrenar "ropa de cama, tarteras, cazos, aspiradora, tostadora, utensilios de baño...".

La afortunada contó a COPE Santiago que en los días previos a la "carrera contra el reloj" se dio un paseo por los comercios que participaban en la promoción, "para ir echando un ojo", así que cuando llegó a los sitios después acompañada por los representantes de la federación de comerciantes, prácticamente era llegar y besar el santo.

premio por sorpresa: "nunca me toca nada"

Carmen fue ganadora, además, de rebote: se hizo con la tarjeta prepago, no por hacer gasto en el comercio local, sino acompañando a su madre. Ella sí que había ganado uno de los premios de 200 euros de la campaña de fidelización.

La semana pasada se celebró el acto de entrega de los cincuenta bonos regalo y entre los afortunados y sus acompañantes se sorteó... la tarjeta prepago de 1.000 euros que llevaba el nombre de Carmen.

La noiesa asegura que no daba crédito cuando dijeron el número de su papeleta: "nunca me toca nada", asegura. "Le enseñaba el número a mi madre y como iba sin gafas, ni se enteraba", contó entre risas a COPE. Al final, resultó que ella se llevó un regalo cinco veces mayor al de su progenitora. Asegura que la tarde de compras no fue solo para agotar la lista de enseres para la nueva casa: también hubo un detalle para mamá.