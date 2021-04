Una tienda en Santiago sufre dos robos en una semana y cuando llama al 091 le salta Madrid

Sebastián, responsable de la tienda "Morgana", en el casco histórico de Santiago de Compostela, nos cuenta lo sufrido en los últimos días con cierta resignación: el pasado 20 de abril dos hombres entraron en su negocio de la capital gallega para robar el dinero de la caja. Consiguieron su botín gracias a un descuido de la empleada y a que inutilizaron la alarma que avisa de que hay gente en el interior del establecimiento. Con todo, sus caras quedaron grabadas por las cámaras de seguridad del local.

Justo una semana después la sorpresa era mayúscula: los mismos hombres volvían a por más. Esta vez los tenían "fichados" por las grabaciones y se dieron cuenta de que intentaron emplear el mismo modus operandi que la vez anterior. Uno de ellos lograba huir, pero al otro Sebastián conseguía retenerlo mientras su pareja, también responsable de la tienda, llamada al 091.

¿QUÉ PASA SI LA CENTRAL DEL 091 NO FUNCIONA CORRECTAMENTE?

Varios vecinos observaron lo ocurrido y se agolparon para evitar que el ladrón huyese. No obstante, aquí no acaba esta historia. La compañera de Sebastián no daba crédito a lo que ocurría, al otro lado del teléfono, marcando el 091, le salían policías de Madrid y no de Santiago. Ella trataba de explicarles la situación y lo que le pedían desde la centralita es que colgase y volviese a llamar de nuevo hasta que saltase el operador correcto según su localización.

No solo ella intentó llamar, varias de las personas testigos de lo ocurrido hicieron lo propio: llamaron al 091 y con el mismo resultado: al otro lado alguien de Madrid les pedía que siguiesen intentándolo. "Hasta que alguien logró comunicarse con la persona correcta pasaron 10 minutos", nos cuenta Sebastián.

Mientras tanto, el caco continuaba dentro de la tienda, retenido por los dueños. Sebastián nos cuenta que no era agresivo, pero se pregunta qué ocurriría si lo fuese: "Mi mujer le preguntó a la Policía qué pasaría si va por la calle y se encuentra con gente conflictiva y llama al 091..." ¿Tendría que estar llamando constantemente hasta que alguien la auxiliase?

Afortunadamente poco tiempo después llegaron varias patrullas de la Policía Nacional y "actuaron muy bien".

DENUNCIAS POR EL SISTEMA

Por desgracia, no es de lo único que se queja Sebastián. Los ladrones eran conocidos de los agentes y ellos mismos comentaban a la Policía que no les iba a pasar nada porque aquello era un hurto. No irían a la cárcel.

"El mismo delincuente decía esto es un hurto, no me van a detener, no me va a pasar nada..." Y efectivamente, Sebastián relata cómo se encuentran a sus propios ladrones por la calle, tan tranquilos caminando.

En el segundo robo no consiguieron hacerse con nada, pero en el del pasado 20 de abril se llevaron todo el dinero de la caja. Lo dan por perdido.

Sebastián nos cuenta que no son los únicos, conoce más episodios semejantes de otros comerciantes de la zona: "En las calles ahora no hay nadie... incluso en la zona nueva (de Santiago, la zona centro), a una amiga que tiene una librería le pasó lo mismo".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Se siente inseguro? Le preguntamos. Su respuesta es tajante y muy definitiva: Sí. Sobre todo por el sistema.

EL SUP DENUNCIA PROBLEMAS CON LA CENTRAL DEL 091

Al margen de las necesarias mejoras del Código Penal, lo que es novedad es el traslado del 091 y su centralización en la ciudad de A Coruña. Ahora se atienden desde allí casi todas las llamadas de Galicia, a excepción de las de la provincia de Pontevedra.

El sindicato policial SUP ya denunció en su día que ese traslado supondría problemas, también por el sistema informático que es complejo. Alberto Martínez, del sindicato de Santiago, contaba en COPE que hace falta, además, más personal: "Sacaron unas plazas, pero son muy pocos compañeros. Muchas veces hay un solo operador que lleva Santiago, Ferrol y Ribeira. Una sola persona para tres núcleos de población es muy poco".

Otro portavoz del SUP llegó a denunciar también que la concentración de todos los servicios del 091 en la ciudad herculina supuso que se dejasen de atender unas 200 llamadas al día en sus primeras semanas de funcionamiento. Lo que ahora ha quedado constatado es que los problemas continúan.