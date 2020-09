Una familia entera de Santiago contagiada, incluidas tres usuarias del servicio municipal de Ayuda a Domicilio

Tere es una vecina de Santiago que vive en una casa cerca de sus familiares. Nos cuenta que cuida de sus tres tías, las tres mayores de 80 años, y que son usuarias del servicio de Ayuda a Domicilio del Concello de Santiago.

Se trata de un servicio adjudicado en febrero de 2018 en dos lotes, uno a la empresa DomusVi. En el año de su adjudicación eran 106 las personas en la capital gallega que iban a recibir los cuidados de esta firma, aunque el servicio se presta a más de 300 personas en total. Su personal se encarga de dar atención, medicinas, comidas o del aseo personal de mayores que no se valen por sí mismos, o que están solos y necesitan de ayuda.

Tere nos cuenta que hace días sus tías comenzaron a sentirse mal y, según su propia versión "no hacen vida social fuera de casa". Así es que considera que han podido fallar los protocolos del servicio municipal de atención. Con todo, tras realizarles las pruebas a las mujeres mayores y dar positivo, ella decidió quedarse allí para cuidarlas y avisó a los servicios sociales y a la propia concesionaria DomusVi. Insistió mucho en la necesidad de que todo el personal se hiciese la prueba PCR, dado lo sensible de la prestación y que cuidan a personas de edad avanzada, que son las más vulnerables ante el virus.

Le preguntamos en COPE por cómo se desarrollan los cuidados, si siempre son las mismas personas las que van a casa y qué protocolos siguen: "Suelen ser las mismas, pero en la semana esa (cuando se enteraron de los contagios), el lunes una de las cuidadoras no pudo venir y mandaron dos nuevas y la tercera, que es la de siempre, por la tarde. Pero el miércoles no vino la de la tarde porque estaba mal de un resfriado, pero nos dijeron que no nos preocupásemos, que no dio positivo y mandaron a otra auxiliar, pero yo al ver a mi tía con fiebre yo fui muy rápida y gestioné las pruebas PCR".

Además, según las palabras de Tere, aunque el personal va con mascarilla, las cuidadoras usan la misma bata o zapatos y no se cambian entre visitas. "El día que yo dije que estábamos pendientes de las pruebas sí trajeron una bata que dejaron aquí".

Ahora una de sus tías está en el hospital, al igual que su madre, mientras que su padre está solo en casa, también contagiado. Han dado positivo además sus sobrinos, su marido y su hija y todas estas circunstancias le preocupan. Le preguntamos por sus síntomas: "A uno de mis sobrinos lo tuvieron que llevar al hospital, por problemas que tiene respiratorios, pero ahora está bien y yo también, soy asintomática". Desde el SERGAS les llaman todos los días para medir la evolución y se registran todos los datos: fiebre, tos o diarrea. Tere nos relata que "del coronavirus estoy bien, pero me preocupa mi familia".

LA VERSIÓN DE LA EMPRESA

Hemos preguntado a la empresa por los protocolos y por si hay casos positivos en este servicio, de momento no hemos obtenido respuesta de DomusVi.