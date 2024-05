Un experto explica cómo puedes comprobar si has tenido efectos secundarios por AstraZeneca y cómo reclamar

La compañía AstraZeneca dejará de comercializar su vacuna contra la covid-19, Vaxzevria, a partir de este martes 7 de mayo, en la Unión Europea por petición propia, según informó la compañía británico-sueca en un comunicado.

La Comisión Europea notificó el pasado 27 de marzo que, a petición del titular – AstraZeneca –, retira la autorización de comercialización del medicamento a partir de esta semana.

AstraZeneca justifica la retirada en la falta de demanda y por el excedente de vacunas disponibles en estos momentos en el mercado. No solo eso, sino que, justo una semana antes, habían admitido que la vacuna había tenido efectos secundarios como la provocación de trombosis.

En La Tarde queremos ir al detalle de estos efectos secundarios y saber por qué los provoca esta vacuna, además de poder ayudar a aquellos pacientes que se inocularon esta vacuna y que han podido sufrir estos efectos adversos.





Pedro tiene 51 años y ha sido víctima de ellos, fue, por cierto, de las primeras personas en ponerse esta vacuna. "Hasta ese entonces tenía extrasístoles ventriculares pero sin importancia, y a partir de ahí me descubrieron una taquicardia que controlo desde entonces" explicaba en COPE.

Lo mismo le pasó a Conchi, de un pueblo de Zamora. Una semana después de ponerse la vacuna de AstraZeneca, tuvo que ser ingresada por un ictus. "He ido recuperando poco a poco, pero me han quedado secuelas. Tengo falta de fuerza en la mano izquierda y la pierna izquierda a veces también me falla. Los lapsus de memoria son lo peor" explicaba.

¿Son muchos los vacunados en España?

Rafael Bengoa es asesor internacional en sistemas sanitarios. Fue director de sistemas de salud en la OMS, y explicaba en La Tarde que, en cierto sentido, que retiren la vacuna de Europa "es alarmante".

"Creo que es alarmante en el sentido de que ellos mismos han podido comprobar que sí produce trombosis. Son efectos muy raros porque hay estudios independientes que no vienen de ahí que confirman que ha salvado a seis millones de personas a nivel local" explicaba.

"La retirada, en cierto sentido, nos tiene que indicar que el sistema funciona" expresaba. Y es que dice que no tiene que alarmarnos en el sentido de sufrir efectos secundarios, sobre todo, porque en España no se distribuyó masivamente esta vacuna.

España tuvo un acierto en enero de 2022 de rechazar la vacuna, en España ha habido menos vacunación que en otros países. La de AstraZeneca se basa en una forma más clásica de hacer vacunas. Es importante saber que en España, obviamente, no tiene futuro ni se va a comercializar porque la UE lo ha dicho, pero no se va a utilizar en nuestro contexto en otoño, pero sí hay que vacunarse de Covid en otoño" expresaba.

¿Qué pasa si tengo efectos secundarios?

Son varias las personas, especialmente en Reino Unido, que hablaban de efectos secundarios que en muchos casos de trombosis. Pero, ¿esos efectos se pueden producir años más tarde? La respuesta es sí.

"Los casos que han ido ganando peso conseguían hacer asociación temporal corta, la vacuna y 24 h más tarde tengo trombosis que se puede ver en sangre, las plaquetas están bajas en lugar de altas" explicaba.

Ojo, porque si consigues probar que sí has tenido consecuencias tras la vacuna, podrías meterte en una batalla legal y ganarla. "La situación que se ha conseguido probar y ganarán la batalla legal son los que pueden probar el corto plazo. Dos o tres años después, lo veo difícil, uno puede tener una trombosis sin la vacuna" explicaba.

"Si esa persona consigue de alguna forma decir, no he tenido trombosis, pero sí efectos desde hace tres años, ahora he tenido una trombosis, tiene que ver si ha habido una relación entre estos síntomas y una trombosis, pero sería muy difícil" decía.

Lo importante, eso sí, es que la gente se vacune. "Lo que sí en España es que muchos no han tenido, gracias a las vacunas, covid persistente. Hay que vacunarse porque no solo reducirás impacto de una infección, sino que eliminas covid persistente" expresaba.