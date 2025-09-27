El último alcalde de Enfesta recibe el homenaje de la ciudad de Santiago a cuya anexión se opuso hasta el final

Fue el 29 de diciembre de 1962 cuando la entidad municipal del Ayuntamiento de Enfesta fue suprimida y anexionada a Santiago de Compostela, siendo alcalde de la ahora capital gallega Ángel José Porto Anido, mientras que el último regidor municipal de la extinta fue Manuel Balado Hermida, quien abandonó el cargo una semana antes de la anexión y oponiéndose hasta el final a la misma.

Así se ha recordado en el acto de descubrimiento de una placa en Sabugueira con la que se da el nombre de Praciña de Manuel Balado a un pequeño espacio y al que han asistido miembros de la Corporación municipal compostelana y donde la alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha recordado que en un tiempo donde no se hablaba de derechos sino de órdenes, “Manuel Balado tuvo la osadía de mantenerse fiel a sus principios. Y cuando le pusieron sobre de la mesa la anexión de Enfesta, dijo que no. No por empecinamiento, sino por convicción. Porque creía que un pueblo tiene que decidir sobre su futuro, y que las cosas importantes no se hacen de espaldas a la gente”.

Añadiendo que cuándo vio que su voz no valía, se levantó y marchó, lo que según la regidora de Santiago "Ese gesto, ese abandono dignísimo, es lo que hoy recordamos, porque en esa salida hay más valor político que en muchas páginas de historia”.

En el acto de inauguración, además de representantes de toda la Corporación municipal, también participó el vecindario y familiares del propio Manuel Balado, siendo su hija Pinuca Balado la que tomó la palabra para agradecer este homenaje asegurando que "se estuviera aquí, estaría abrumado".

La pequeña plaza inaugurada este viernes pretender servir de recuerdo del que fue el último alcalde de Infesta y después de que, por su relevancia social, el Pleno del Ayuntamiento del 26 de junio de 2025 decidiera dedicarle un homenaje que se materializó este viernes.

Y que sirve como reconocimiento de la ciudad de Santiago para el último alcalde de Infesta, Manuel Balado, que se opuso hasta el final a la anexión a una ciudad y un ayuntamiento que ahora le ha rendido homenaje.