Trajes con piedras preciosas o de vicuña: Este sastre de Santiago, en el top de España

Fernando Freire tiene 58 años y es sastre, tiene el certificado de artesanía de Galicia. Lleva en el oficio desde que nació: él jugaba con agujas en su casa rural de Arzúa. Heredó la profesión de su padre, ya fallecido. Nos habla con pasión de su trabajo y es que se pasa el día entre telas y tejidos.

En esta era de la moda de usar y tirar, la fast fashion, Fernando reivindica su trabajo, cuidado hasta el mínimo detalle y tan original que no hay dos trajes iguales, excepto los que encargan a propósito padre e hijo, como contaba en su perfil Instagram.





A una americana le dedica mínimo 60 horas en su confección, pero depende de los estampados: “Si es un tejido de cuadros… estimar el tiempo es inviable. Cortar una prenda de cuadros es dibujar un puzzle sobre una tela e intentar que todas las piezas encajen al final”. ¿Cuánto puede costar un traje? Desde los 1.500 euros a lo que el cliente quiera invertir. Pero Fernando nos explica que estas prendas son únicas y “sostenible” porque su vida útil puede alargarse quince años.

A Fernando no le falta trabajo: es el sastre de España que más trajes de vicuña elabora. La vicuña es un tejido procedente del pelo de un mamífero andino. Es tan especial que su precio es muy elevado, puede costar desde los 7.000 euros a los 11.000 euros el metro. Pero en el taller de Fernando no faltan otras fibras de lujo: “Utilizamos siempre fibras naturales, nobles… y después el puro lujo, que pueden ser tejidas, mezcladas con piedras preciosas, oro, diamante…”

SASTRERÍA TRADICIONAL: FALTAN OFICIALES

No falta trabajo, lo que sí hace falta es mano de obra. Es por esto que Fernando será uno de los profesores de un curso de oficial de sastrería que se va a impartir aquí en Santiago, en un atelier privado, de la modista afincada en Santiago, Ana Prados.

No es una formación reglada, sino que parte del sector para el sector, porque la modalidad es práctica y con los conocimientos necesarios para trabajar en sastrería. Y muestra de que hacía falta algo así es que han llenado los grupos, solo les queda una plaza. Prados nos explica que entre el alumnado hay gente de fuera de Galicia: “Para los jueves solo nos queda una plaza disponible y curioso que viene hasta una chica de Tenerife. Nos llamó porque quería esta formación y no la encontraba en España. Es una formación pionera, el único sitio de España que la ofrece. Así que viene desde Tenerife, le sale el vuelo a 28 euros”.

PRENDAS CON ALMA

¿En qué se diferencia un sastre artesanal de otro que no lo es? El artesanal hace todo el proceso a mano, incluso los ojales, así que el resultado es personalizado al máximo: “Un ojal hecho a mano no lleva las puntadas milimétricas de una máquina, pero lleva alma”.

Para este sastre la perfección no existe, “pero hay que buscarla. La artesanía no puede ser perfecta porque si no sería industrial. Nos diferenciamos porque no hay dos iguales”

Ana y Fernando se conocieron gracias a las redes sociales: ambos tienen perfiles para dar difusión a su trabajo. Así que la era digital no se ha llevado este trabajo por delante, sino que les ha servido para conectarse y para mostrarse en un escaparate global.