"Timbrar" no es "llamar al timbre" en castellano

¿Qué significa el verbo "timbrar"?

En Galicia empleamos de manera muy habitual esa palabra para explicar que vamos a llamar al timbre o a hacer sonar un timbre de una puerta. Con todo, esa acepción no existe o no viene recogida en el diccionario de la Real Academia Española.

La RAE recoge dos acepciones para el verbo "timbrar":

tr. Poner el timbre en el escudo de armas. tr. Estampar un timbre, un sello o un membrete.

En la explicación del significado de esta palabra no aparece, entonces, tocar el timbre.

En gallego, con todo, sí está recogido este significado en el diccionario de la Real Academia Galega, que en la explicación del significado de este verbo recoge esa acepción:

Estampar un timbre en [un documento, carta, impreso etc.].Timbrar un documento oficial. Poñer un timbre a [un escudo de armas].Timbraron o escudo cun helmo. Facer soar o timbre. Abríronlle despois de timbrar varias veces.

Esto que parece no ser noticia sí ha resultado muy comentado en las redes sociales en las últimas horas a raíz de la experiencia de una gallega que relataba el episodio que vivió con unas sevillanas. Al parecer, según cuenta en un hilo de Twitter, no entendían lo que quería decir y fue entonces cuando descubrió que no existía tal significado en el idioma castellano.

Timbrar solo existe en Galicia



Levo 22 anos: enganada — Leti (@Leticia_Gaarcia) March 8, 2021

Esto suscitó numerosos comentarios de gallegos en su misma situación, que desconocían que no se utiliza el verbo "timbrar" con esa acepción en el resto de España. Muchos acababan de descubrirlo gracias al comentario de esta internauta, Leticia y otros aprovecharon para sumar otras palabras de uso común en Galicia y que no existen en el resto de comunidades.

En Latinoamérica también timbramos — SebasFC (leaving the 3rd wave) (@SebasFC) March 8, 2021

Ostras �� después de tantos años viviendo fuera, aguantando las coñas de petar en la puerta, colo, reseso, corrosco, esmagar, arrouto, celarse, dar hecho, tener hecho, dar xeito, lercha, agarimoso, al chou, estallar, dar jugo.... Esta se me había pasado!!!!!!!! — Todojuntoycondoserres (@Todojuntoycond1) March 8, 2021

Si bien, algunos tuiteros de otros puntos decían entenderlo: