Tecnología y servicios de limpieza, empresas compostelanas imprescindibles en tiempos de crisis sanitaria

La tecnológica Plexus y la empresa de limpiezas Pedra Salgada son dos ejemplos de firmas compostelanas que se han reorganizado para atender las nuevas necesidades que ha puesto en primer plano la crisis sanitaria.

Ya desde antes de la alarma, Plexus prestaba servicio en toda España: además de la matriz en el polígono del Tambre, tiene delegaciones en Palma y Madrid y es sobre todo en la capital del Estado donde están al 100%... porque dan asistencia técnica a más de una treintena de centros hospitalarios, incluído el hospital de campaña en Ifema. Silvia Fraga, directora General de Estrategia, recuerda que para que un servicio sanitario funcione hay una parte menos visible, pero imprescindible: "que los servicios médicos dispongan de la historia clínica de un paciente... a eso nos dedicamos nosotros", nos dice.

El personal que tienen desplazado en Madrid en estos momentos fluctúa entre 20 y 30 personas, manteniendo servicio mañana, tarde y noche, asegura Silvia, parte en teletrabajo y parte presencialmente. Con la crisis, esta empresa compostelana ha perdido actividad en otros sectores en los que tenía mucha presencia, como el hotelero: cuentan con 1.500 empleados en estos momentos y una parte se ha tenidos que reubicar mientras otra recibirá nueva formación aprovechando esta situación de crisis. Todo, antes de tomar medidas laborales que sí están adoptando ya otras empresas, tanto grandes como pequeñas: dice Silvia Fraga que "no quieren prescindir del talento de nadie"

La limpieza es otro de los servicios que no ha dado a la pausa en esta crisis, aunque también ha tenido que reorganizarse: la empresa Pedra Salgada, con matriz en el polígono de A Sionlla, también ha reducido una parte de su actividad habitual, por ejemplo la atención a comercios, pequeñas empresas que han bajado la persiana por la cuarentena... Sin embargo, ha aumentado la demanda de desinfecciones en lugares donde continúa la actividad, y ellos la realizan con un sistema que no obliga a desalojar dependencias, porque está basado en una solución salina inocua que producen in situ. Elías Rozas, el gerente de Pedra Salgada nos contaba en Cope Santiago que llevan desde hace 8 años aplicando este sistema de limpieza ecológica: asegura que el avance de la tecnología ha permitido que los precios hayan bajado mucho... así que mirando al futuro, entiende que esta crisis va a cambiar la forma en que las empresas enfrentan la higienización de las instalaciones.

Flotas de vehículos, como los de la policía autonómica o la CRTVG, instalaciones como Finsa... están para pasar la prueba del algodón gracias al trabajo de la gente de Pedra Salgada. Por el momento, mantienen a sus cien empleados, pero no saben hasta qué punto podrán aguantar sin hacer una regulación temporal de empleo: dependerá de si los trabajos de desinfección compensan la pérdida de clientela en limpiezas ordinarias.