Susto en una playa fluvial gallega: el terrible relato de una bañista que no podía salir del agua

En los días de calor son muchos los ciudadanos que intentan refrescarse en arenales o playas fluviales. En este sentido, el Concello de Ames recuerda que el área recreativa de Tapia no está abierta al público y el baño no está permitido. No obstante, algunos vecinos no se percataron de esa prohibición.

En las últimas horas una mujer quiso compartir una terrible experiencia en el río. Se trata de una persona asidua a esta zona recreativa, según su propio relato no era la primera vez que se bañaba y nadaba en este lugar, pero sí fue la primera vez que sintió que las fuerzas no le alcanzaban para volver a salir.

"Como he hecho otras veces fui nadando (hasta un muro que funciona de contención para la zona de baño), pero una fuerza me succionó, peleaba por salir y me golpeaba contra el muro y no era capaz. Llegó el momento en el que friamente me di cuenta de que me quedaba sin fuerzas, sin oxígeno", relata la mujer, que se acordó en ese momento de su hija, que también estaba en el área recreativa. "Me dejé ir. La corriente me arrastró muchos metros al propio caudal del río y salí a flote, pero con pocas fuerzas para llegar a la orilla porque aun llevaba mucha corriente, gritaba pidiendo ayuda pero no me escuchaban".

La víctima cuenta que, afortunadamente, las personas que estaban por allí se dieron cuenta de que algo lr ocurría y pudieron rescatarla, pero salió magullada, sangrando y sin fuerza. Asegura que comparte su experiencia para poner en sobreaviso a las personas que acuden a esta zona del río y para evitar una desgracia. También pidió al Concello que señalice que se trata de un punto peligroso, sobre todo pensando en los niños o adolescentes que pueden bañarse aquí.

Asegura la mujer que ha vuelto a nacer y que el tiempo que pasó bajo el agua peleando por salir fue horrible.

EL CONCELLO DE AMES RECUERDA QUE NO ESTÁ PERMITIDO EL BAÑO EN TAPIA

El Ayuntamiento coruñés de Ames ha colocado a raíz de este susto, carteles en los que se informa a la ciudadanía de que las instalaciones están cerradas. Además, se ha colocado una bandera roja para informar de que no se permite el baño. Según informan fuentes municipales "el caudal del río es alto y hay bastante corriente. No hay servicio de socorrismo en las instalaciones, por lo que el baño en el río puede ser peligroso",

Recuerda la autoridad local que estamos en estado de alarma y que el Ministerio de Sanidad no aconseja tampoco el baño en agua dulce, ya que no se garantiza que el coronavirus no se transmita a través de este medio.

El Ayuntamiento asegura que está acondicionando las instalaciones para su apertura en época estival y siempre en función de lo dictamine el gobierno estatal, así es que no se hacen responsables del uso de la zona.

Desde el Concello de Ames apelan a la responsabilidad e insisten en recomendar que no se utilicen las instalaciones de la playa fluvial y que no se realicen baños en el Río Tambre, al no estar vigilado y ser peligroso por las fuertes corrientes.

LA PLAYA FLUVIAL DE TAPIA, UNA ZONA DE REFRESCO PARA EL ÁREA DE COMPOSTELA

La playa fluvial de Tapia es una zona cercana a Santiago de Compostela y usada por miles de vecinos que acuden aquí en días calurosos.

Se trata de un área muy popular entre la ciudadanía.