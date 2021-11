S.O.S de la Asociación Paluso para poner en marcha el nuevo local

"Lo único que necesitamos es material y mano de obra: igual es pedir demasiado pero lo necesitamos urgentemente". Nos lo cuenta en Cope Santiago Chus Iglesias, alma mater de la Asociación Paluso.

Acaban de recibir la cesión por parte del concello de Santiago de un local de cien metros cuadrados en Pontepedriña. Allí esperan poder trasladar lo antes posible todo el material con el que cuenta la asociación, que "okupa", nos explica Chus, un bajo que tienen que abandonar a finales de año.

El deseo de Chus parece complicado de cumplir, porque las nuevas dependencias, tal y como figuraba en el acuerdo con el ayuntamiento, está completamente "de obra": "sin luz, ni agua, no está ni dada de alta, con el ladrillo a la vista, sin falso techo..." Una empresa de ingeniería se ha brindado a hacerles el proyecto eléctrico y otro amigo del Paluso "cree que podrá hacer el proyecto de obra". Chus reconoce que "si de aquí a un tiempo no se puede hacer, pues nada". Añade que "la gente va a seguir adelante exista Paluso o no"...aunque se resiste a tirar la toalla.





Asociación Paluso





ENTRE 600 Y 800 PERSONAS RECIBEN ALIMENTOS PERIÓDICAMENTE EN PALUSO

Y se resiste porque "todos los días hay alguna persona que nos viene a pedir ropa o enseres", explica Chus... y luego en comida, la cifra varía entre las 600 y las 800, depende del mes: "ayer vinieron dos familias que no han arreglado papeles y hay que ayudarlas de momento...Luego las enviamos a las instituciones oficiales, y si no encuentran apoyo, pues siguen con Paluso". También atienden a gente que "no puede optar a ayudas porque la declaración de la renta del año pasado fue alta...pero ahora no les llega lo que cobran para vivir".

Chus Iglesias: "Siempre pensamos que hay alguien en alguna casa que necesita nuestra ayuda"

Chus Iglesias recuerda que la Asociación Paluso solo pide apoyo económico en Navidad, cuando organizan la cena solidaria del 24 de Diciembre y la comida del 25 para que nadie pase esos momentos en soledad. "Ahora lo que necesitamos es mano de obra y materiales", y espera que "como esto desgrava, alguna empresa o particular diga: vamos a ayudar al Paluso. Haciéndolo como donación, a una asociación sin ánimo de lucro como nosotros, desgrava".

La Asociación Paluso está en redes sociales y también tiene página web, así que cualquiera que quiera echarles una mano, lo tiene tan fácil como dar un clic.