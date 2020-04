Sin límite de suspensos para obtener título y pasar de curso en Galicia, salvo en Bachillerato

La Consellería de Educación acaba de remitir a los centros educativos las indicaciones con las que fija los criterios de evaluación, promoción y titulación para el actual curso académico que, por norma general, no tendrá en cuenta las materias suspendidas, aunque ese criterio será más exigente en el caso de Bachillerato.

Y es que uno de los aspectos fundamentales que se recogen en este documento para todo el ciclo educativo, desde Infantil hasta los grados superiores, es que el alumno, en ningún caso, se puede ver perjudicado por los cambios que la suspensión de las clases presenciales van a obligar a introducir en este tercer trimestre.

De ahí que la promoción de curso será la norma general en todas las etapas, considerándose la repetición de curso una medida "moi excepcional, que non poderá estar baseada unicamente no número de materias non superadas, e deberá estar solidamente argumentada e acompañada dun plan preciso de recuperación para cada alumno ou alumna", según se recoge en el documento remitido a los centros educativos y que se puede consutar en la web de la Consellería de Educación.

https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/instrucions_3trimestre.pdf

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Para los alumnos de Infantil, el informe individualizado del alumno tendrá en cuenta especialmente su progreso o atraso, en especial en el último curso de la etapa, con la finalidad de "adaptar a súa actividade ao inicio do curso 2020/2021 na ensinanza primaria".

Durante el tercer trimestre del curso, el trabajo de los alumnos de Primaria se centrará especialmente en el desarrollo de las actividades de recuperación, repaso y refuerzo, ahondándose en los aprendizajes ya trabajados en los dos primeros trimestres, fomentando las rutinas de trabajo y manteniendo el hábito del estudio. Según la directriz, "Flexibilizaranse de maneira excepcional durante o curso 2019-2020, os criterios de promoción en todos os cursos de Educación Primaria, sen ter en conta limitacións que afecten ao número de áreas pendentes. A avaliación do alumnado terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas. A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional".

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA

En el caso de la ESO, el documento recoge que la evaluación de cada alumno "será integradora e colexiada, debendo priorizar a progresión e consecución dos obxectivos xerais establecidos para a etapa e que, en ningún caso, o alumno ou alumna poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, e non poderá ver minorados os resultados obtidos nas avaliacións dos trimestres anteriores".

Eso no signidfica que los centros no puedan hacer actividades de evaluación, aunque estas "terán, en todo caso, carácter diagnóstico". De ahí que se flexibilicen con carácter general los criterios de promoción de curso, sin tener en cuenta "limitacións que afecten ao número de materias pendentes" y fijando que la repetición de curso se adoptaría "de maneira colexiada polo equipo docente en función da evolución académica do estudante durante o período previo á suspensión da actividade lectiva presencial, aínda que para obter a titulación non se terán en conta as limitacións que afecten ao número de materias pendentes".

FORMACION PROFESIONAL

En el caso de la FP, el documento de la Xunta recoge que "A repetición considerarase unha medida de carácter excepcional. Non serán tidas en conta as limitacións para pasar de curso que afecten a módulos pendentes", mientras que en lo que a la titulación se refiere, "Na Formación Profesional Básica, flexibilizaranse os criterios de titulación, atendendo ao carácter continuo, formativo e integrador da avaliación destas ensinanzas, en Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria, teranse en conta criterios de flexibilización similares aos aplicados en 4.º de ESO a efectos de titulación, e no caso de ciclos de grao medio e grao superior, os centros educativos flexibilizarán os criterios de titulación, atendendo a principios xerais de adquisición da competencia xeral do título e non da superación da totalidade dos módulos formativos".

BACHILLERATO

Los criterios tanto para el paso de curso como para la obtención dle título de Bachiller son algo más exigentes ya que, con carácter general, "será necesaria a avaliación positiva en todas as materias dos dous cursos, aínda que quedan nas mans dos centros educativos a posibilidade de obtelos ne ter toas as materias aprobadas, sempre e cando, a xuízo do equipo docente, o alumno ou alumna teña adquiridos suficientemente os obxectivos xerais da etapa que lle permitan continuar o seu itinerario académico".

Es decir, los equipos docentes de cada centro "poderán adoptar as decisións colexiadas de promoción e de titulación, tanto na convocatoria ordinaria de xuño como na extraordinaria de setembro", basando la decisión "na evolución académica do alumno ou alumna durante o primeiro e o segundo trimestre, así como ao longo de toda a etapa e no logro dos obxectivos e adquisición das competencias clave".

Todo ello con la posibilidad de que los centros realicen pruebas de evaluación del tercer trimestre, "que terán, en todo caso, carácter diagnóstico" ya que, como es norma general para todos los niveles educativos "en ningún caso, o alumno poderá verse prexudicado polas dificultades derivadas do cambio de metodoloxía a distancia do terceiro trimestre, nin ver minoradas as cualificacións obtidas nas avaliacións dos trimestres anteriores".