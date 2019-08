Este 16 de agosto hemos vuelto a ver a representantes del gobierno municipal de Santiago de Compostela en una de las tradiciones más antiguas que se conservan en la ciudad, la del voto a San Roque en la capilla dedicada al santo en la salida norte del casco histórico.

El voto a San Roque se celebra desde el año 1.514, cuando en medio de una epidemia de peste el Cabildo y el ayuntamiento decidieron levantar el templo para pedirle al santo que protegiese la zona urbana de las plagas.

A Corporación de Santiago de Compostela renovou o Voto da Cidade a San Roque no día da súa festividade. Presidiu a alcaldesa en funcións, Mercedes Rosón, nun acto celebrado na capela de San Roque, no que participaron varios/as concelleiros/as do Grupo de Goberno e do PP. pic.twitter.com/XigB5jqq1M