Santiago aprueba el pago de facturas a VIAQUA por 2,9 millones de euros, algunas del año 2016

El Concello de Santiago podrá pagar facturas atrasadas por un importe de 2.968.268,30 euros gracias a la aprobación en el último Pleno del año de un reconocimiento extrajudicial de crédito que permitirá afrontar su pago que, en algunos casos, se remontan al año 2016.

Es el caso de algunas de las facturas de la compañía municipal de aguas VIAQUA por la gestión de distintas instalaciones como las depuradoras y que, como ha reconocido el concejal de Facenda, Manuel César, "suman o 98 % do total e débense a compensacións pola falta de revisión do servizo integral do ciclo da auga dende 2019 ata 2020, ademais da presetación do servizo da nova EDAR da Silvouta dende 2017 ata 2020 e compensan débedas da prestación de servizo da EDAR de Aríns, de Nemenzo, da Sionlla, de Lacacolla e de Enfesta dende 2016 ata 2020".

Un retraso de más de un lustro en el pago de estas facturas que ha supuesto el pago de unos intereses que superan los 300.000 euros. Y que con el abono de las mismas se dejarán de pagar.

Todo esto en un peno en el que el Gobierno Municipal de BNG y Compostela Aberta, con el apoyo del grupo del PSOE, ha podido sacar adelante distintos reparos planteados por el antiguo interventor municipal al pago de facturas de los departamentos de Educación y Deportes, entre otros, y que han conllevado las críticas de la oposición del Partido Popular sobre las consecuencias jurídicas y patrimoniales que el levantamiento a los repartos de Intervención puede suponer en el futuro.