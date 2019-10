Santa Marta ya no es solución todo el día para aparcar cerca del Clínico

Es el "parking extraoficial" del Hospital Clínico de Santiago: una mañana como la de hoy miércoles, el cien por cien de las personas que atendieron a las preguntas de Cope Santiago en el aparcamiento disuasorio de Santa Marta volvían o se dirigían al Chus. Todas eran además, usuarias frecuentes de esta zona que nació como estacionamiento de borde, para evitar el acceso al centro del mayor número posible de turismos. En la práctica, pacientes que tienen consultas en el Clínico emplean este lugar para poder dejar el coche de forma gratuita y próxima al recinto hospitalario. La mayoría desisten ya de perder el tiempo con un primer intento en el entorno del Chus: "allí nunca hay sitio" nos dice una joven de Muros y el "parking de pago es carísimo", apunta otro paciente, que añade "y además, a veces también está lleno". Él viene de Santa Comba y tampoco encuentra alternativas...igual que otras personas que nos contaron su situación, llegadas de O Pino o Mazaricos.

El problema es que también en Santa Marta las plazas empiezan a estar muy codiciadas: a partir de las once de la mañana y hasta la hora de la comida los sitios libres son habas contadas y lo más frecuente es tener que esperar. "Diez minutos estuve dando vueltas hasta que salió alguien" nos cuenta un vecino del Castiñeiriño que, asegura, tiene difícil combinación para llegar hasta aquí. "Menos mal que venía con tiempo..." añade. No es extraño ver conductores aguardando en zona no señalizada para poder estacionar bien... o directamente vehículos emplazados en lugares habilitados para facilitar maniobras en el parking.

Todas las miradas pendientes del Clínico: también, apunta hacia allí el alcalde de Santiago, que en una reciente entrevista en Cope Santiago apuntaba además que "el problema se va a agravar". Sánchez Bugallo aseguró que desde el concello están intentando habilitar una alternativa, desarrollando "los polígonos 8 y 9, frente al Hospital" pero admite que "es difícil, porque hay una complicación derivada del Castriño de Conxo". Se trata de un yacimiento arqueológico prerromano que condiciona el desarrollo urbanístico de esa zona.

Mientras, desde el Clínico recuerdan que no hay ningún hospital en Galicia en este momento con mayor espacio de aparcamiento gratuito: 1.850 plazas en total, 500 reservadas para trabajadores.