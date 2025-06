Los "riders", en el punto de mira de los ladrones en Santiago: "Nos roban nuestro medio de vida"

¿Te imaginas que te roban el vehículo que te resulta imprescindible para trabajar? Piensa además, que has invertido una parte importante de tus ahorros... o que todavía lo estás pagando y de la noche a la mañana, ha desaparecido.

Es lo que denuncian Raúl y Andrés, nombres ficticios de dos repartidores que trabajan en Santiago para distintas empresas, subidos a su bicicleta.

En los últimos dos meses aseguran que esto le ha sucedido a ocho compañeros. Son venezolanos, algunos ya con toda la documentación en regla, otros pendientes de que les contesten a la solicitud de asilo, todos, tratando de mantenerse a flote.

Raúl es abogado y trabajaba vendiendo seguros en su país: aquí conduce una bici para llevar pedidos a domicilio. El domingo le robaron la que estaba pagando a plazos, así que ha tocado alquilar otra para seguir trabajando. "Me costó seiscientos y pico euros... y tengo que seguir pagándola, porque el dueño de la bici no tiene la culpa de que me la hayan robado. Así que, está ese gasto de 70 euros al mes, más ochenta de la que tengo alquilada ahorita..."

Nosotros vinimos aquí sólo buscando una vida mejor Raúl Repartidor a domicilio

En su caso, el robo fue en la calle Quiroga Palacios: la dejaba encadenada, él pensaba que segura, porque no la podía subir por las escaleras hasta el piso en el que vive, donde por otra parte, no hay espacio. A su compañero Andrés se la robaron mientras entregaba un pedido. No le había puesto el candado porque iban a ser pocos segundos en un portal de la rúa Hospitalillo, pero el hurto fue visto y no visto.

Andrés cuenta cómo le robaron la bici mientras trabajaba

Dos días antes, Andrés le había puesto un localizador a su bici eléctrica: "por seguridad, porque ya se habían perdido otras bicicletas de otros compañeros, así que preferí ponerle GPS". Recuerda "lo que uno se sacrifica para comprarse sus cosas, aguantando lluvia, frío... para que otro venga y se lleve las cosas de uno... pues tampoco es!"

"Localizada" pero...hay que esperar

Aseguran que se sienten desamparados porque a pesar del localizador, la policía no ha podido acceder aún al lugar donde se supone que está la bici. Al presentar la denuncia, a Andrés le explicaron que hará falta una orden judicial para acceder al domicilio donde, según el localizador, está el vehículo. A Andrés le han prestado otra, para poder seguir trabajando. Los dos jóvenes sospechan donde están las bicis robadas porque hace unos días un compañero del grupo pudo recuperarla. ¿Cómo? Negociando con los que la tenían.

No nos estamos metiendo con nadie, a nadie le estamos faltando al respeto...para que otro venga a llevarse lo de uno Andrés Repartidor a domicilio

"El sábado se recuperó una, se hizo negocio con los que la tenían y ellos mismos reconocieron que era robada", explica Raúl. " Se compró por un monto muy bajo, como un diez por ciento de lo que vale la bicicleta, entonces sabemos que... tenemos la sospecha de que son esas personas las que tienen nuestras bicicletas, pero tampoco podemos ir allí y hacer una confrontación porque no es el deber ser... y porque es peligroso"

¿Y qué dicen en comisaría? En la comisaría de la Policía Nacional les constan alrededor de una docena de denuncias de bicis y patinetes robados en las últimas semanas. Aclaran que muchas serían de peregrinos que no las dejaron bien aseguradas. Todos los casos, afirman, se están investigando. Aconsejan que nunca se negocie cuando se sospecha que quien está ofreciendo el artículo es responsable de la sustracción: en esos casos, la recomendación es acudir nuevamente a la polícia.