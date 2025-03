Richard, venezolano en Santiago: "Yo digo... ¿qué le puedo aportar a España? Eso es lo que yo quiero"

Un ramillete de esperanza: 586 personas, que se dice pronto, consiguieron encontrar un empleo en el último año gracias a los cursos de formación de Cáritas Diocesana de Santiago. La cifra supone casi un 11% más que el año anterior, pero sobre todo, un cambio radical en vidas de personas como Rosa y Richard. Ellos son una pareja venezolana que lleva en Galicia poco más de un año. En su país, ella trabajaba como técnica de laboratorio, él es ingeniero ambiental. Homologar su formación aquí es casi misión imposible, así que han aprovechado todas las oportunidades que han surgido para abrirse camino: una docena de cursos ha completado Richard, de ámbitos diferentes. "Empiezo haciendo un curso de limpieza y hostelería, ese curso me abre el camino a otro de almacén, carretilla, movimientos de tierra... y además, me enlazaron con el Sepe para seguir haciendo formación" . Richard está en estos momentos empleado en un almacén y asegura que se siente "muy bien, yo en este momento no puedo decir qué puede España hacer por mi, sino qué puedo yo aportar a España, eso es lo que yo quiero, aportar los conocimientos básicos que yo traigo de Venezuela y los conocimientos específicos que he logrado en este maravilloso país".

La dependencia desde lo más básico, vivienda, alimentación, ropa... ha quedado atrás. Rosa fue la primera en llegar y recuerda que "al principio estaba un poco temerosa, una sale de su país...pero me han acobijado bien, tengo buenas amistades..." Ella también tiene por fin trabajo, en el sector de la limpieza, así que la pareja ha podido dejar la vivienda que compartían con otras familias al principio, alquilar un piso y empezar a hacer planes: "estando aquí, ya uno tiene otras expectativas. No te niego que uno quiere regresar a donde están sus raíces, pero mientras este país le siga abriendo las puertas a uno, prefiero programarnos aquí" asegura.

"en el centro de cáritas, siempre la persona"

En total, en 2024 el Programa de Emprego e Inmigración de Cáritas Diocesana de Santiago atendió a 1.621 personas, un 57%, nuevas usuarias. 1.116 eran mujeres y 505, varones. Las acciones formativas que se desarrollan bajo el paraguas de este programa alcanzan un amplio abanico de oficios: hostelería, comercio, ayuda a domicilio, atención al público o limpieza, pero también informática básica, lengua y cultura gallegas o entrevistas de trabajo.

Patricia Iglesias Más de 1.600 personas participaron en el Programa de Formación de Cáritas Diocesana de Santiago

El arzobispo de Santiago, Monseñor Prieto, participaba en el acto de entrega de los diplomas acreditativos de formación: un acto, dijo, de vida y que demuestra que Cáritas tiene siempre a la persona en el centro. "Si la persona está en el centro, hombre o mujer, venga de donde venga, y se le da la oportunidad, la facilidad y la capacidad... entonces estaremos haciendo algo bien como humanidad y como Iglesia".

La directora de Cáritas Diocesana, Pilar Farjas, habló de una "Iglesia compostelana en marcha" y aseguraba que la entidad está comprometida con las iniciativas que permiten la integración: "entendiendo claramente que un empleo digno, la inserción sociolaboral, es el camino certero para la justicia y para ofrecer proyectos de vida, este es el reto que abordamos", subrayó.

Menos discurso del odio, menos pobreza

Precisamente, la apertura a la integración de personas que llegan de otros lugares y en situaciones comprometidas es una de las claves para que baje en nuestra comunidad el porcentaje de riesgo de pobreza y exclusión social según la Rede Galega contra a Pobreza. Los datos del último informe Arope indican que en Galicia estamos rozando un 19% de población... alrededor de medio millón de personas, en riesgo de pobreza y exclusión social. Pero es la tasa más baja desde que hay registros, en 2008. Xosé Cuns, portavoz de la Rede, dice que en parte el descenso ha sido posible porque "aquí non hai partidos que defendan o odio, pódense facer políticas sociais, sin odio, atendendo a razóns obxectivas, atendendo a poboación migrante, co acompañamento o antes posible para que cando chegan poidan acceder a un posto de traballo e xenerar riqueza. Isto só ocorre en Galicia, noutras comunidades é moi diferente", asegura.

Cedida Xosé Cuns valora en Cope los datos del último informe Arope

Con todo, Cuns llama a no bajar la guardia a pesar de la tendencia general positiva que marca el informe Arope, porque la pobreza en los hogares monoparentales y la pobreza infantil no descienden al mismo ritmo: en Galicia hay más de 40.000 hogares que tienen al frente a una mujer y la mitad están en riesgo de pobreza.