Rebeca encontró trabajo como abogada en Santiago a los 47 años y tras 3 en paro: "Siempre aposté por seguir formándome"

Fue el pasado mes de octubre cuando conocimos a Rebeca Romo, una vecina de Santiago de 47 años, a las puertas de una de las oficinas del Servicio Público de Empleo de Galicia (SPEG) a donde acudía a la búsqueda de trabajo, como venía haciendo desde hace más de tres años, por lo que ya no percibía ninguna prestación por desempleo y estaba a punto de terminar la ayuda social que suponía su único ingreso. Por lo que reconocía estar "desesperada" ante una falta de trabajo que lastraba su vida desde la pandemia, a pesar de su titulación como abogada, además de otros títulos académicos y formativos que ha ido obteniendo a lo largo de su vida.

Una situación que cambió poco después ya que, a día de hoy, Rebeca trabaja en un bufete de abogados de la ciudad, a donde logró acceder tras realizar los apenas 15 días de prácticas en uno de los cursos formativos del SPEG de gestión y contabilidad en auditorías, logrando así romper uno de los muros con los que se enfrentan los parados de larga duración, aquellos que llevan más de tres años sin encontrar empleo, en su búsqueda de empleo: el de la exigencia de un mínimo de un año de experiencia, además de otro, si cabe, aún más difícil de superar, como es el de la edad máxima para acceder a un empleo.

Que Rebeca apunta al peor hándicap al que se ha enfrentado todos estos años, ya que "la exigencia de tener una edad de menos de 35 o de 30 años es un filtro que ninguna empresa incumple a la hora de realizar una selección de personal, por lo que no duda en recomendar a aquellos que crean que pueden romper esa barrera "que no pierdan el tiempo y no envíen sus propuestas, porque nunca se las van a tener en cuenta".

Conclusión a la que ha llegado tras una experiencia que le lleva a asegurar que "en España pesan más los títulos o la edad que la experiencia que pueda tener el trabajador".

FORMACIÓN CONTINUA CONTRA LA DESESPERACIÓN Y UN POCO DE SUERTE

Unos muros ante los que Rebeca Romo no ha dudado en contraponer la formación que, finalmente, le han permitido acceder a un trabajo "de lo tuyo", como le recuerda mucha gente al referirse a la buena suerte de haberse encontrado en el periodo de prácticas con una empresa, en este caso un bufete de abogados de Santiago que, más allá del curso en sí que le había llevado hasta allí, supo ver la oportunidad de contratar a alguien con formación jurídica sin limitarse a su edad o experiencia.

Aunque para llegar a ese punto ha sido necesaria una formación constante que la falta de ingresos para poder pagar un máster, Rebeca ha encontrado en los cursos de formación que se ofrecen desde la administración autonómica gallega que califica de muy positivos y con un nivel formativo muy alto, aunque adolecen del periodo suficiente de prácticas en empresas que permitan a quienes lo realizan una capacitación y, sobre todo, una habilitación real para cumplir con la exigencia de experiencia requerida por esas mismas empresas.

Europa Press Imagen de recurso de un hombre escribiendo en un ordenador

Aún así, su experiencia sirve para dar esperanza a muchas personas que como ella hasta hace poco, veían frustrados sus deseos de trabajar a pesar de tener una titulación y capacitación profesional que Rebeca ha tenido que "ocultar en muchas ocasiones" para poder acceder a empleos que requerían una menor titulación, desvelando que "he tenido hasta tres currículums distintos, en uno de ellos ocultando totalmente mis títulos, lo que es una verdadera pena".

Por lo que no duda en recomendar una formación permanente a todas esas personas porque, como ella misma dice, "cuando uno es parado de larga duración uno no está sin trabajo, sino que está todo el día trabajando en la búsqueda de empleo horas y horas en webs de empleo y en la entrega de currículums", aunque para que la desesperación psicológica y económica no gane la batalla, su fórmula ha sido la de seguir formándose.

Algo que en su caso y a pesar de los años desempleada, finalmente ha dado sus frutos con un trabajo "en lo mío".

los parados de larga duración son la mitad del total en galicia

Según los datos publicados recientemente, Galicia cerró el año 2024 con 118.838 personas en el paro, la cifra más baja en un mes de diciembre desde que hay registros (1996), y acumula 17.290 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social en relación con diciembre de 2023. Lo que eleva la cifra de cotizantes a 1.079.573 que suponen un aumento con respecto a hace un año de un 1,63%

Y también se reduce de forma importante el porcentaje de parados de larga duración que, según estos mismos datos, asciende a cierre del pasado año a 59.725 personas, es decir, un poco más de la mitad del total en la Comunidad, cayendo un -7,80% con respecto a hace un año y mejorando el dato de diciembre de 2008.

Lo que no evita pensar en las cerca de 60.000 personas que en Galicia llevan tres años o más sin encontrar trabajo.