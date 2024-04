Si quieres probar los mejores vinos Albariño a un paso de Santiago este es tu sitio

El buen albariño no solo está en las Rías Baixas… A un paso de Santiago y gracias al trabajo de las bodegas de la subzona da Ulla, aquí también se pueden degustar los mejores caldos.

La subzona Ribeira do Ulla podría considerarse la hermana pequeña de la Denominación de Origen Rías Baixas, según la información de la propia DO, no por extensión, ya que es una de las más grandes y la única que alcanza localizaciones en la provincia de A Coruña. El motivo es por su incorporación más tardía a esta Denominación de Origen, en el año 2000.

En este terreno, que abarca varios ayuntamientos como Boqueixón o Vedra, también A Estrada, dominan los pequeños cultivos, gana el minifundio, y viñedos que conviven con parcelas dedicadas a otros productos.

En Vedra le han dedicado una fiesta a este vino: 10.000 personas se pasarán el fin de semana del 13 y 14 de abril por la cita en San Miguel de Sarandón.

Se venderán tantas botellas como visitantes llegarán: 10.000. Son las previsiones de la edición n.º 42. Entre las actividades con más tirón… la música de la Orquesta Paris de Noia y el pregonero, el periodista Fran Cañotas.

Dicen en Vedra que solo falta que el tiempo acompañe para que la fiesta sea completa, porque lo demás, ya lo ponen ellos. Desde el miércoles anterior a la cita, habrá jornadas técnicas sobre el cultivo de la uva, conferencias y visitas a bodegas. Este año son doce, una más que el pasado, las que se suman a la celebración y que se presentarán a la cata concurso.

Sábado y domingo, repiten las rutas de coches antiguos y motos turísticas, con parada, claro en algunos de los viñedos significativos de la comarca. El presidente este año de la fiesta y concejal de Promoción económica defiende que todo está listo para que la Festa da Ulla reciba la distinción que llevan años reclamando. José Caldelas pide la declaración de interés turístico de Galicia. Y es que mucho ha cambiado una celebración que nacía en 1981 con el esfuerzo de un puñado de familias de Vedra vinculadas al cultivo de vino: el alcalde, Carlos Fernández, explica que es ya una oportunidad para la promoción de toda la comarca, más allá de sus buenos caldos.

Tradicional bota de vino en Vedra. FUENTE: Festa do viño da Ulla

Las grandes botas siguen siendo el emblema de la cita, pero ya de ellas no saldrá vino porque la organización busca darle otros parámetros de calidad y divulgación socioeconómica y cultural de la comarca y el vino “a granel no se debe servir en esta fiesta, vamos al vino en copa, servido como debe ser, en botella y de calidad”, asegura el edil.

En el año 2000, la Ribeira do Ulla recogía poco más de 90.000 mil kilos de uva: el dato de 2023 fueron casi dos millones setecientos mil.