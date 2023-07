Trapicheos, robos y heces por la alcantarilla: los problemas en una calle de la zona histórica de Santiago

Santiago de Compostela es estos días un ir y venir de gente casi de cualquier parte del mundo que igual que se lleva un recuerdo imborrable de su paso por aquí, puede ser testigo también de cómo alguien vacía un barreño con heces en una alcantarilla en pleno casco monumental.

Y no es que haya una visita teatralizada al Santiago de siglos atrás, esta tremenda imagen se está produciendo en plena rúa da Troia, donde hace meses están ocupados varios pisos de un inmueble a pocos metros de la Catedral compostelana: "Hacen sus heces en un barreño y las tiran en la calle. Está todo en ruinas. Es una vergüenza, además, en pleno casco viejo, bajando hacia la Catedral, que el Ayuntamiento no ponga manos a eso..." Esta vecina de la zona también nos explica que carecen de agua y que la luz está "enganchada".

En su caso, nos relata que ella ha llamado a la policía cuando se encontró la desagradable escena, pero poco pudieron hacer los agentes, más que constatar el mal olor y los restos que habían quedado en la tapa de registro, porque la persona ya había vuelto escaleras arriba a un inmueble en estado ruinoso. La situación preocupa: "Muy preocupados, porque un día cualquiera hay un incendio muy grande. El segundo y el tercero están ocupados... no se sabe la gente que puede haber, cuatro, cinco, diez... entrany salen".

Según varios testigos alrededor de un año se prolonga ya esta situación, sin que se haya podido actuar, nos cuentan, porque por el momento no hay orden judicial que ampare la entrada en el edificio.

Mientras tanto, se han sucedido robos en algún negocio del entorno. El último, en el bajo del inmueble, un local de hostelería donde los ladrones hicieron un agujero en la pared, justo en el portal de acceso a la casa okupa, para acceder al establecimiento y vaciar las cajas registradoras. Ha habido más intentos en otros negocios y lo que no han recibido la visita de los cacos, están muy pendientes: "Están siendo en todos los locales que hay alrededor... en cualquier momento nos toca a nosotros. Mi jefe tiene otro establecimiento y lo han intentado.Y hasta que los echen... no tiene pinta de parar". Relacionan la llegada de los okupas con esta situación: "no tengo pruebas, pero indicios, todos... llegaron ellos y empezó la situación".

Desde la asociación Hostelería Compostela están también en alerta: insisten en que la ciudad es segura, porque los asaltos son habas contadas, aseguran, pero a quien le toca, le hace un roto. Thor Rodríguez, el presidente de la asociación, contaba en COPE que: "Nos preocupa porque queda el dinero para mercancía, empleados... es perder el trabajo de días. Un pequeño robo fastidia las cuentas de un autónomo, sin contar con los destrozos".