Primeras citas en el Sillón Solidario de Cáritas Santiago, este viernes

Hay gente para la que la desescalada va a ser... poder volver al dentista. Y será posible a partir de este viernes, con la reapertura del Sillón Solidario de Cáritas: el servicio de atención odontológica se había cerrado en la primavera de 2020, cuando la pandemia obligó a poner en pausa casi todo. Desde 2015, unas 500 personas pudieron recuperar la sonrisa, como nos contaba en Cope Santiago el doctor Manuel Gelabert, promotor de esta iniciativa solidaria: "No se hace odontología de lujo, una atención básica para que la gente pueda buscar un puesto de trabajo y también, tratar el dolor dentro de nuestras posibilidades"

Gelabert: La gente que está pidiendo en la calle me saluda, son mis pacientes de Cáritas





Había mucha lista de espera en el servicio cuando cerró hace algo más de año y medio a causa de la crisis sanitaria... así que Manuel Gelabert y su equipo solidario tienen claro que el trabajo será mucho también en esta nueva etapa. Pero mucho es también el agradecimiento que reciben: "la mayor parte de la gente que está pidiendo por la calle me saluda toda, son mis pacientes de Cáritas!" explica el especialista.

A partir de las cuatro y media de la tarde del viernes volverá a abrirse la consulta en la sede de la Ong de la Iglesia en Carreira do Conde: son las trabajadoras sociales de Cáritas las que reciben las solicitudes para ir al dentista y organizan las citas. "Yo no sé lo que me voy a encontrar hasta la primera visita de los pacientes", nos cuenta Manuel Gelabert. Casi la mitad de los son personas inmigrantes y hay pacientes de todas las edades.

Gelabert cree que no sería muy complicado mejorar la atención bucodental básica desde la sanidad pública: "no hace falta montar una gran infraestructura, pero sí como se hacía antes, que la gente iba al dentista y con las facturas desgravaba en Hacienda, ayudar por tramos de renta... Pero lo han quitado, ellos sabrán por qué". Menos mal que nos queda gente como el doctor Gelabert y su equipo.