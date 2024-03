La presión vecinal de un barrio de Santiago logra el cierre de una discoteca: "Eso no es cultura"

“Podemos volver a dormir y tener una vida normal. Esperemos que no vuelvan a abrir en cinco días. Estamos toda la calle contentos. Pero no solo los vecinos, también los niños que van al colegio y que no tienen que pasar entre vomitonas”. Son las palabras de Fran, residente en el barrio compostelano de San Lorenzo, donde desde hace tiempo vienen denunciando una situación insostenible. Denuncian que los ruidos, vibraciones, música y griterío de los que acuden a una sala de conciertos, discoteca, de este entorno, se cuelan en sus viviendas impidiendo su descanso.

A lo largo de los meses, en COPE hemos recogido testimonios de quien padecía este problema “de miércoles a domingo”. Incluso quien tomó la decisión de mudarse de zona porque no podía dormir.

La Asociación de vecinos Río Sarela, de este barrio de San Lorenzo, forma parte de la federación de vecinos contra el ruido nocturno de Galicia. Se han tomado muy en serio la lucha por sus derechos y piden “que se cumpla la legislación, que el propio Ayuntamiento haga cumplir la normativa”. Ha sido la presión vecinal la que ha llevado a que el Concello de Santiago realizase mediciones de ruido y, dados los resultados, han tenido que decretar el cierre “inmediato” de la sala.

El presidente de la asociación vecinal, Jon Brokenbrow, aseguraba que los controles les han dado la razón: “69 decibelios en la calle, cuando el máximo permitido son 45 y en las casas más de lo mismo. Dentro de una vivienda el tope son 30 decibelios y el nivel sonoro medido según el informe homologado por esta empresa, en el dormitorio principal e infantil de estas casas es de 42 decibelios”.

Tras el cierre de la Sala Malatesta, el barrio respira aliviado: “Es un alivio… Al día siguiente de una fiesta, yo paseo al perro y hay cristales por toda la zona…” Explica Carolina, que también vive aquí y no acaba de entender qué pinta en medio de un barrio residencial un local de ocio nocturno “Hay dos colegios, es una zona residencial… no tiene conexión ni está cerca del centro para después irte a otro lado. Supongo que es un tema de licencias, pero aquí justo, desde mi punto de vista no pega mucho”.

Fran insiste: “Eso no es cultura. A nosotros que den conciertos no nos molesta. Que hasta las doce de la noche, un día o dos a la semana haya conciertos… somos gente comprensiva. Pero esto es una discoteca, funciona como tal y ese es el problema. No es viable”.

¿PODRÁ REABRIR LA SALA CERRADA POR EL AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO?

La Alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, asegura que el ruido nocturno en la ciudad no es un problema generalizado, más allá de casos puntuales y en zonas concretas. El cierre de la Sala Malatesta, en el barrio de San Lorenzo, se llevó a cabo porque los ruidos y las vibraciones llegaban a las viviendas, así que, explica la regidora, la sala tendrá que llevar a cabo obras que garanticen que eso no volverá a pasar si quieren abrir de nuevo al público: "En la medición lo que da es que se supera el nivel de ruido permitido. Tiene que solucionar ese tema y es evidente que tiene que haber una insonorización clara".