El precio del vino en Galicia seguirá estable el año que viene tras una vendimia de récord

Una buena vendimia y una uva de excelente calidad. Son los términos que más se repiten en las cinco denominaciones de origen de Galicia para este año en el que se han recogido un total de 75,4 millones de kilos de uva, lo que supone cinco millones de kilos más que en 2022 y la vendimia más abudante en una década, aproximándose a la más alta de la historia.

Según datos de la Consellería de Medio Rural, 66,3 millones del total son uvas de variedad blanca y 9,1 millones restantes son tintas. Y, a diferencia de otros años, es en las cinco denominaciones de origen donde se ha producido un incremento de producción respecto a 2022

En la D.O. Ribeira Sacra ha sido esta vendimia y una de las más abundantes de la historia, con 6,7 millones de kilos de uva que ha entrado en las bodegas en un estado sanitario excelente y en grado óptimo de maduración. Algo que se ha repetido en otras denominaciones como Monterrei con 6,9 millones de kilos, Valdeorras con 8,5 millones y Ribeiro, en esta última con 11,5 millones de kilos lo que supone un récord absoluto en la denominación más antigua de Galicia.

Un récord que se ha producido también en la denominación de origen Rías Baixas donde se han recogido 44,3 millones de kilos de uva, un 8% más que el año anterior, en una zona donde el albariño supone el 97% de su producción. Y que va a suponer una producción de más de 30 millones de litros de vino "que en un 30 % se destina al mercado exterior".

Lo cuenta en Mediodía COPE en Galicia el director técnico de esta D.O., Agustín Lago, que achaca esta vendimia excelente en que "venimos de una primavera muy buena, con buen cuajado y purga del fruto, una fertilidad muy alta en le viñedo, a lo que han ayudado las lluvias que han permitido aguantar el periodo más seco del verano", y que va a permitir "que estemos bien abastecidos, ante una demanda que parece que se mantiene muy bien".

Y es que uno de los riesgos del sector es que, ante una mayor producción de vino, se sature el mercado y haga que los precios bajen, aunque el propio Agustín Lago cree que no se va a producir "por lo que hay que ser muy transparentes con lo que se dice: no estamos teniendo un excedente de producción, sino que estamos muy acorde con la demanda, que es uno de los papeles que tienen que jugar las denominaciones de origen para conseguir las regulaciones que hagan sostenible este sector".

Por lo que considera que el año que viene no se producirá una variación en el precio del vino que se produce en la DO Rías Baixas ni a la baja ni al alza, ya que "las mayores subidas han sido estos años precedentes en los mayores momentos de inflación y lo que busca todo el mundo es mantenerse en la moderación", por lo que, concluye, "no creo que haya bajadas pero tampoco creo que la intención sea subir los precios, porque entiendo que ya estamos en precio".

Así que sólo queda esperar unos meses para poder degustar los mostos que ya fermentan en las bodegas de Galicia y que, con cantidad y calidad, parece que volverán a convertir los vinos gallegos en referentes en el mercado español y en un cada vez más amplio mercado internacional.