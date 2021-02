A Pobra do Caramiñal (A Coruña) podría contratar guardas jurado para vigilar sus calles

No es el único ayuntamiento, ni de Galicia, ni de España, que sufre los efectos de unos años, los pasados, en los que no se ha renovado la plantilla de la Policía Local al mismo ritmo que se producían las jubilaciones, pero la situación del cuerpo municipal en A Pobra do Caramiñal (A Coruña) va camino dle colapso absoluto. O, más bien, habría que decir de inactividad total, porque a día de hoy sólo dos de sus agentes están operativos, de una plantilla total de 11 agentes, más una de jefe de policía.

Ha sido el propio alcalde pobrense, Xosé Lois Piñeiro, quien ha denunciado la situación en la que se encuentra la localidad, junto al edil de seguridad, José Andrés Lojo, asegurando que se está a la búsqueda de soluciones, pero que estas, ni son sencillas, no e prevé que sean a corto plazo.

Según las explicaciones del regidor, los motivos que han llevado a esta situación han sido las prejubilaciones, las bajas y la comisión de servicios, a lo que hay que sumar que "hai tres auxiliares e que esta cifra non foi incrementada porque, para o desenvolvemento das súas tarefas, precisan de axentes que acompañen durante as súas gardas".

De ahí que se hayan solicitado ya nuevas plazas a la Academia Galega de Seguridade Pública, pero, según Piñeiro, "non é unha solución inmediata, pois o proceso selectivo no caso da Policía tarda, é bastante longo, porque primeiro son as probas e despois as prácticas antes de que poidan chegar a incorporarse". A lo que habría que sumar la suspensión de las pruebas de selección que la pandemia provocó el año pasado, con el consiguiente retraso en todo el proceso.

Por su parte, el edil José Andrés Lojo, incidía en la complejidad de encontrar una solución a esta situación ya que el personal auxiliar de la Policía no tiene la misma autoridad que la de un agente, por lo que "as posibilidades sobre as cales están a traballar son, en primeiro lugar, o pagamento de horas extra ao persoal actual, o cal permitiría engadir noites no cuadrante; e outra das alternativas é a contratación de seguridade privada, por medio de gardas xurados que, se ben non teñen as mesmas competencias ca a Policía local, si confiren un efecto disuasorio e poden dar aviso ás forzas de seguridade". Unas medidas que tienen la finalidad, según el edil, de ofrecer a los vecinos de A Pobra "a maior seguridade posible2.

Aún así, y a pesar de esta situación del servicio de la Policía local, Xosé Lois Piñeiro lanzaba un mensaje de tranquilidad a esos vecinos, ya que "o Goberno está analizando diferentes opcións para incrementa-la seguridade cidadá, ademais de contar coa colaboración da Garda Civil, que reforza as súas gardas na medida das súas posibilidades, polo cal agradezo a súa implicación e traballo".