Sabes en qué se parecen el alcalde de Vigo y la alcaldesa de Santiago?... El interventor municipal tiene la culpa

Aunque la decisión se habría adoptado a primeros del pasado mes de agosto, no ha sido hasta ahora cuando se ha conocido la decisión del Gobierno municipal de Santiago de Compostela, que lidera la alcaldesa del BNG Goretti Sanmartín, de prescindir el interventor municipal, Juan Ramón Gómez Carnero, después de que éste pidiera la prórroga anual de su contrato al encontrarse en proceso de jubilación.

Una decisión que ha provocado reacciones políticas, sobre todo después de que la portavoz del ejecutivo compostelano, Miriam Louzao, asegurara que los motivos que les han llevado a prescindir de este alto funcionario han sido, básicamente, la necesidad de adecuarse "a los cambios que toda administración precisa" y que tienen que ver con la administración electrónica, para lo que se buscan "perfiles más proactivos en el uso de las nuevas tecnologías".

Argumentos que no han convencido al principal grupo de la oposición, el partido Popular, que considera que la decisión de prescindir del interventor municipal se basa "en los reiterados informes contrarios emitidos en lo que llevamos de legislatura a la gestión económica del gobierno local", según cuenta en COPE Santiago el edil popular José Ramón de la Fuente que no ha dudado en calificar de "cacicada" la decisión de Goretti Sanmartín "que sólo busca encontrar un perfil de interventor que no ponga en cuestión su gestión económica".

Sea como fuere, la decisión del Gobierno local de Santiago provoca un cese de facto del interventor que ya fue cesado en Vigo hace ahora más de una década.

MISMO INTERVENTOR CESADO eN VIGO Y SANTIAGO CON 12 AÑOS DE DIFERENCIA

Y es que la casualidad, y la escasez de funcionarios cualificados disponibles para el desarrollo de las tareas de interventor municipal, ha hecho que el funcionario no renovado ahora en Santiago sea el mismo que en 2012 fue cesado por Abel Caballero en el ayuntamiento de Vigo en 2012, tras haber estado seis años en el puesto.

En aquel entonces el regidor socialista argumentó que "se cierra un ciclo" y lo sustituyó por un interventor afín, liberando a su ejecutivo de los reiterados informes contrarios que el interventor planteó a importantes operaciones como la concesión por cinco años a la concesionaria del abastecimiento del agua, Aqualia.

Con reparos que más de una década después se han repetido en algunas de las operaciones puestas en marcha por el ejecutivo de Goretti Sanmartín, como los reiterados reconocimientos extrajudiciales de crédito. Los últimos el pasado mes de julio cuando se aprobaron tres expedientes de ese tipo para hacer frente al pago de 2,17 millones de euros en facturas atrasadas.

Así las cosas, y aunque con distintos argumentarios, al menos en lo que a las declaraciones públicas se refiere, la alcaldesa de Santiago y el alcalde de Vigo han tomado la misma decisión que han tenido al mismo protagonista como cesado o finiquitado en sus funciones, el interventor municipal. Aunque, eso sí, con 12 años de diferencia.