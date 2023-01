Todos los días y varias veces se repite la escena en el Refuxio de Animais de Bando: llega un vehículo de un servicio de emergencias o también, particular, con animales que han sido abandonados por sus dueños. Entre las incorporaciones de este martes estuvo "Panchito". Un voluntario de Protección Civil de Val do Dubra, Uxío, llegaba amenazando con que traía "un dóberman que lle trabara varias veces cando tentaba metelo no coche". Lo recibían a la entrada de las instalaciones varios trabajadores del Refuxio, desconfiando de la versión del voluntario a la vista de su media sonrisa. El terrible cancerbero resultó ser un cachorro de apenas un mes, que habían encontrado el día anterior en un monte de la localidad. Uxío se lo llevó a casa esa noche y fue allí su hijo le puso nombre: "Panchito".

MUCHAS ADOPCIONES, PERO LOS ABANDONOS SIGUEN SIENDO MÁS

En 2022 hubo 896 salidas de animales en Bando, frente a 916 ingresos. Ese es el problema: que siguen llegando más animales de los que consiguen un hogar de adopción. Una de las buenas noticias, según la directora del centro, Olalla García, la cantidad de voluntarios que se implicaron para sacar animales adelante: "nós difundimos cando nos chegan casos así, e moita xente se ofreceu para levalos para os seus fogares para intentar sacalos adiante. Moitos estudantes que non tiñan experiencia dando biberóns, sacaron un montón de gatiños adiante. Algúns acabaron adoptados por eles ou por coñecidos... Se non fora por eles, as cifras de defuncións serían moito máis elevadas".

¿Y QUE VA A PASAR AHORA CON "PANCHITO"?

"É imposible establecer unha media do tempo que poden permanecer os animais no Refuxio, cada caso é diferente" explica Olalla García. Desde 2013 llevan en Bando dos perras que fueron abandonadas en Ames cuando eran apenas dos cachorrillas. Son las más veteranas y el ejemplo de la mala suerte... pero también los hay que han tenido muy buena estrella: a finales del año pasado, una pareja francesa volvió expresamente a recuperar a su gato, que habían extraviado cuando estaban de visita en Santiago. "Desapareceulles o gato, deixárano sair a dar unha volta... e logo non o atoparon e non souberon onde buscar" La suerte es que el animal tenía chip, así que a través de la información que contiene ese dispositivo, pudieron hacerles llegar una carta certificada: "recibírona cando chegaron de volta, e regresaron a Santiago a buscalo, estaban moi agradecidos, claro..."

REGALAR ANIMALES POR SORPRESA, NO GRACIAS!

A los que estos días, o en cualquier épocal del año, puedan estar pensando en animales como regalo, la directora del Refuxio les recomienda que nunca sea por sorpresa, porque la persona que los recibe tiene que estar interesada en su cuidado. "Moita xente decide agasallar con un gatiño ou un can a un irmán, a un amigo, pensando que como é unha sorpresa, lle vai a gustar. Non: ten que ser a persoa que vai adoptar a que se achegue ata aquí, que elixa o animal que se vai adaptar mellor a ela. Cada vez pasa menos, pero aínda pasa", asegura.

En la web del Refuxio de Bando está detallada toda la información sobre los requisitos para la adopción, así como las distintas posibilidades de colaborar con la institución, como el voluntariado o el apadrinamiento de animales que han sido abandonados.