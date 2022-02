Okupación en Conxo (Santiago): carta de una vecina harta

Los vecinos de Conxo no pueden más. Lo hemos comprobado en un reciente recorrido por la zona de Conxo de Arriba. La sensación es de hartazgo ante un problema que lleva varios años sin solución y es que los okupas se han instalado en la zona, desvalijando casas y trapicheando con droga.

Esta situación no es nueva: se vive desde hace años, pero con el confinamiento ha ido a peor. Los que aquí residen en el barrio se quejan de que nadie en el Ayuntamiento ha contestado a sus quejas y reclamaciones. Con todo, el Concejal Gonzalo Muíños, responsable de seguridad ciudadana en la capital de Galicia, sí nos asegura que la relación con la asociación de vecinos de Santa Marta es fluida, pero los residentes en este ámbito mantienen que pertenecen a Conxo y lamentan que nadie del gobierno local se haya pasado por el entorno.

En COPE Santiago hemos recibido el comentario de una vecina del barrio, Lucía, que muestra el hartazgo vecinal:

CARTA DE UNA VECINA HARTA EN CONXO

Soy vecina del barrio afectado por estos incidentes y lo que nos faltaba ahora mismo a todos los vecinos es que el Concejal de Seguridad nos tilde, encima, de mentirosos.

- En primer lugar, en ningún momento ni él ni nadie de la corporación se personaron en el barrio para escuchar a los vecinos afectados. Dicen que se reunieron con la Asociación de Vecinos de Santa Marta pero eso demuestra un gran desconocimiento de la zona porque esta problemática se sitúa en la Calle Conxo de Arriba y en Monte de Conxo y, tal como los nombres indican, ambas pertenecen al barrio de Conxo. Que alguien me explique entonces por qué se fueron a reunir con otro barrio no afectado y, encima, se cuelgan medallas de haberlo hecho. ¿Qué pasa que Conxo es un barrio inferior a Santa Marta para la corporación municipal? ¿También hay ciudadanos de segunda en el Concello de Santiago?

- En segundo lugar, las okupaciones no son un fenómeno que haya aparecido ayer. Sí es cierto que se han ocupado muchas casas en los últimos años y los vecinos hemos impedido otras muchas poniendo en riesgo nuestra integridad física y teniendo que aguantar, encima, los insultos y calumnias de quiénes querían ocupar. Durante el confinamiento, cuando no se podía ni salir de casa, mi familia y vecinos hemos tenido que salir de nuestras casas a impedir una okupación. Hemos llegado cuando estaban destrozando una casa, la del número 32. Hemos llamado a la policía y ellos mismos nos dicen que denunciando no se soluciona nada. Así que si solo aparecen dos denuncias en la policía es porque ya nos hemos cansado y tratamos de solucionar las okupaciones nosotros mismos dado que ni en Concello ni la policía hacen nada con la ley vigente en la mano. Bastante vergüenza les debería de dar que esto tenga que ser así.

- Con respecto al tema de la venta de drogas en la zona no es un problema nuevo. Es un problema que se viene perpetuando desde que tengo uso de razón y esto es desde hace más de 30 años, que se dice pronto. ¿De verdad nos quieren hacer creer que nadie en la corporación sabe que este es un foco de tráfico de drogas cuando es más que un secreto a voces? ¿Qué pasa, que tiene que pasar algo grave para que se tomen medidas porque ahora con solo aumentar la vigilancia policial en la zona ya es suficiente? El tráfico de drogas es un delito y, como tal, debería tratarse sin esperar a que pase nada. Y por otro lado, ¿de verdad quieren que los niños que salen del colegio tengan que ver estas escenas o ir por otro lado por el miedo a pasar por esta zona? Me parece denigrante.

- Y ya por último, este fin de semana pasaron a limpiar los hierbajos que salen en los muros de la calle principal dejando sin limpiar las ‘silveiras’ y maleza que hay a escasos metros el pabellón deportivo tras las que se esconden desde jeringuillas hasta excrementos de los okupas. Se han puesto reclamaciones en la aplicación Línea Verde del Concello. Y ¿cuál ha sido su reacción? NINGUNA. La maleza prospera a sus anchas, los okupas viven a sus anchas y la droga campa a sus ancha

Así que, por favor, dejen de tomarle el pelo a este vecindario tachándolos de mentirosos y empiecen a resolver los problemas REALES que tenemos.

RESPUESTA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO ANTE EL PROBLEMA DE OKUPACIÓN DE CONXO

Desde el PSOE del Ayuntamiento de Santiago han querido salir al paso de las críticas y nos hacen llegar un comunicado:

-A vivenda que sae nas fotos non é unha vivenda ocupada. É unha vivenda en estado de ruina. O rexistro do Concello de Santiago recibiu un escrito por unha denuncia de ruina o 27 de xaneiro de 2022 ás 09:21 h, que foi enviado a Disciplina Urbanística. Neste momento estase tramitando un expediente polo que se lle vai requirir á propiedade o derrubo inmediato deste inmoble. No caso de que non sexa executado pola propiedade, unha vez transcorrido o prazo administrativo previsto (15 días hábiles), será o propio Concello o que actúe de forma subsidiaria. Desde o departamento de Disciplina Urbanística estase actuando na zona. Xa se tiraron tres edificacións en ruina, e está previsto actuar sobre máis inmobles.

– Nese barrio si hai unha vivenda ocupada. Sobre ela hai unha denuncia presentada pola propiedade que está pendente de resolución xudicial; polo que quedaría fora das competencias municipais. En relación a esta vivenda, no Concello de Santiago recibiuse unha queixa dunha veciña o 22 de xaneiro de 2020. A tal efecto, tivo lugar unha reunión na Comisaría da Policía Nacional á que asistiron, entre outros, unha representación da Asociación de Veciños de Santa Marta, o comisario-xefe da CNP en Santiago, o xefe da Policía Local, o concelleiro de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños; e a concelleira de Políticas Sociais, Mila Castro. A partir de aí reforzouse a vixiancia policial na zona, co obxectivo de previr calquera delito. No Concello non hai constancia de que se denunciase ningún delito nos últimos meses nesa zona.

Tampouco constan máis escritos dirixidos ao Goberno Municipal sobre estes inmobles.